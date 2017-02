A conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, subliñou este mércores que se "todos" os involucrados "acatan" as ordes dos técnicos, a couza guatemalteca que afecta á pataca en 31 concellos galegos poderá erradicarse "nun ano". Pola contra, advertiu, poderá darse a situación de Canarias, onde levan máis de 18 anos tentando atallar a praga e actualmente pérdese o 80 por cento da produción.

Ademais, ante o pleno da Cámara, adiantou que o decreto estatal con medidas para os afectados sairá "na primeira quincena de marzo" tras "un traballo exhaustivo" de Galicia e Asturias co Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente.

Precisamente, como dixo na súa resposta a Carlos Gómez Salgado (PP), José Antonio Quiroga (PSdeG) e Xosé Luís Rivas 'Mini' (BNG), nese decreto incluiranse as liñas de axudas para compensar aos agricultores de Galicia e Asturias polas perdas.

Por último, a titular de Medio Rural apuntou que en Galicia se perderon uns 6.800 quilos de pataca entre finais de 2015, cando se detectou a couza, e todo o ano 2016. Nese tempo, profundou, instaláronse máis de 700 trampas que capturaron uns 14.000 insectos, desenvolveuse unha "intensa" campaña informativa, desenvolvéronse inspeccións en almacéns e recolléronse mostras para a súa análise.

VISIÓN DOS GRUPOS

Fronte ás explicacións da conselleira, o deputado nacionalista denunciou que existe "unha política de brazos cruzados" por parte da Xunta mentres os produtores sofren "un sentimento de desamparo e incerteza". "Están a esperar a que o Goberno dite un decreto, coma se non tivesen competencias!", recriminou.

Tamén o socialista criticou a "inexplicable demora" en tomar medidas por parte do Executivo autonómico e advertiu de que se están causando "un daño difícil de restañar" aos agricultores, tanto pola produción como polo lucro cesante. Ao fío diso, reclamou fondos para investigar sobre esta praga.

En cambio, o deputado do PPdeG destacou as actuacións da Xunta desde finais de 2015, como as reunións que mantivo con alcaldes, produtores, sindicatos e a Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Pataca de Galicia.

Na súa seguinte quenda, Ángeles Vázquez pediu non caer en "o alarmismo" con comentarios sobre a praga da pataca, que só supón "un problema de saúde vexetal, pero non pública", e fixo fincapé na súa vontade de atallala "no menor tempo posible".