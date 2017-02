O centro de orientación familiar do Arcebispado de Santiago trasládase ao Seminario Menor de Belvís

O Centro de Orientación Familiar Diocesano (COF) do Arcebispado de Santiago estrea unha nova sede na cidade, no edificio do Seminario Menor de Belvís.

Segundo explicou o arcebispado a través dunha nota de prensa, desde esta semana os usuarios dispoñen deste novo espazo, "con máis facilidades de acceso e aparcadoiro".

A Arquidiocese de Santiago vén prestando axuda a todas aquelas persoas con problemática no ámbito familiar ofrecéndolles orientación familiar, apoio psicolóxico, mediación familiar e asesoramento xurídico e moral a través dun equipo de profesionais.