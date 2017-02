O conselleiro de Educación e Cultura, Román Rodríguez, defendeu que a "solución" para a xestión do Panteón de Galegos Ilustres debería emanar do Parlamento e que este debería articular unha lei que recoñeza o espazo no que repousan personalidades da cultura galega como Rosalía de Castro ou Alfonso Daniel Rodríguez Castelao como "símbolo de Galicia".

Manifestouno en resposta á deputada do BNG Olalla Rodil, quen pediu que o Panteón, situado na Igrexa de San Domingos de Bonaval, volva ser "un espazo civil e laico", tras lamentar que a Igrexa, a mesma á que Rosalía de Castro criticou por "inxusta" e "avariciosa", resérvese "o dereito de admisión" a este espazo.

Rodríguez replicou que non hai problemas de acceso, xa que quen desexan visitar o Panteón poden entrar por un lateral do Museo do Pobo Galego e lembrou que en 2011. Tamén lembrou que hai unha sentenza que é a que derivou en que a titularidade recaia na Igrexa, xa que "primeiro estivera en mans do Concello".

Devandito isto, lembrou que en 2011 o Consello da Cultura Galega, xunto con outras institucións, fixo pública e entregou á entón presidenta da Cámara, Pilar Rojo, unha proposta de lei para a xestión e a conservación do Panteón. O obxectivo desta proposición, que no seu día fixo pública Ramón Villares, era convertelo nun organismo de dereito público, con personalidade xurídica para xestionar o seu uso e garantir a súa conservación.

Respecto diso, Rodríguez asegurou que a Xunta está disposta a "apoiar e colaborar" nunha solución que "froito do consenso emane deste Parlamento". "Creo que é nesta casa onde se debe definir o contido dunha lei que recoñeza o Panteón como o que é ou está chamado a ser: o cuarto símbolo de Galicia (xunto co himno, a bandeira e o escudo) e nós apoiarémolo", garantiu.

MUSEO DOUS VIÑOS DE GALICIA

Por outra banda, en resposta á deputada socialista Noela Blanco, quen lle preguntou por unha data, Román Rodríguez asegurou que será o actual Goberno o que poña "o ramo"á apertura do Museo dos Viños de Galicia na reitoral de San André de Camporredondo, no Concello de Ribadavia (Ourense).

"Estamos a negociar renovar a cesión; temos proxecto museístico, partida orzamentaria e modelo de xestión para o museo, que será complementado co Museo Enológico de Ribadavia", remarcou, mentres que a parlamentaria socialista manifestou o seu desexo de que, de acordo co seu compromiso, "póñalle o ramo" ao proxecto e non "unha coroa".