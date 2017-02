O Comité Executivo de Zona Franca aproba outra vez os orzamentos de 2017, que deben ir a pleno antes do 3 de marzo

O Comité Executivo de Zona Franca aprobou este mércores, por terceira vez, os orzamentos para 2017, que deberán agora ser votados no Pleno do organismo estatal antes do 3 de marzo, para que poidan remitirse ao Goberno e incluírse nos Orzamentos Xerais do Estado.

Os orzamentos, que contaron co respaldo de todos os membros do comité, excepto os concelleiros do goberno vigués, que se abstiveron, tiveron que ser reelaborados para adaptalos ao momento actual (os iniciais estaban deseñados coa previsión de ser aprobados durante o exercicio 2016).

Nas contas aprobadas este mércores posponse certos investimentos previstos para 2017, como as contempladas para a ampliación do Parque Tecnolóxico e para a ETEA; reaxústanse as partidas do polígono de Balaídos; elimínanse algunhas partidas, como os investimentos en construción de naves comerciais en Nigrán; e mantéñense outras, como a prevista para comprar chan destinado á Central de Transporte.

Nos orzamentos tamén se contempla unha partida de 4 millóns de euros para investimentos relacionados coa adquisición de bens e dereitos que resulten necesarios para a recuperación, "en asociación co Concello de Vigo", da antiga Panificadora.

Os orzamentos de 2017 xa foran aprobados polo Comité Executivo o verán pasado, pero no momento de celebrarse o pleno, o alcalde Abel Caballero e os vogais que lle apoiaban solicitaron pospor o seu debate e expresaron o seu desacordo con algunhas partidas.

A pesar das numerosas peticións por parte da Delegada de Zona Franca, Teresa Pedrosa, e a que chegaron a aprobarse as contas unha segunda vez por parte do Comité, Caballero non convocou ata o momento o pleno no que deben ratificarse as contas. Agora, tras a terceira aprobación do Comité, o pleno debe celebrarse antes do 3 de marzo para remitir os orzamentos ao Goberno central, e o alcalde de Vigo xa avanzou que el non deixará á Zona Franca "sen orzamentos".