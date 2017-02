A nova Lei de Patrimonio Natural recolle a creación da figura das microrreservas naturais

A nova Lei de Patrimonio Natural de Galicia recolle a creación das figuras das microrreservas, unha das novidades que introduce o borrador do texto legal, aprobado polo Consello da Xunta e que na actualidade atópase en fase de información pública.

A directora xeral de Patrimonio Natural, Ana María Díaz, recibiu este mércores a membros de Unións Agrarias, de Asaja, e do Sindicato Labrego Galego, para presentarlles o contido da lei e convidalos a facer as achegas que consideren oportunas, co fin de alcanzar un documento que "dea resposta ás necesidades dos sectores que representan e que recolla todas as sensibilidades".

Ana María Díaz indicoulles que a creación da figura das microreservas é unhas das principais novidades en canto á clasificación dos espazos naturais protexidos.

Esta nova subcategoría, que se enmarca dentro da categoría de Reserva Natural, busca "preservar e protexer aqueles espazos cunha superficie inferior a 20 hectáreas que conteñan hábitats raros ou de especies ameazadas".