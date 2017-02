AMP.- Sanidade substituirá ao xerente do complexo hospitalario da Coruña polo responsable da área de Santiago

A Consellería de Sanidade relevará ao responsable da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, Francisco José Vilanova Fraga, que leva no cargo desde principios de 2013, polo xerente da área compostelá, Luís Verde, que tomará posesión do seu cargo este xoves nun acto ao que está prevista a asistencia do conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña.

A substitución levará a cabo tras o cesamento de Vilanova Fraga, cuxa substitución se barallou nos últimos días, segundo apuntaron fontes consultadas por Europa Press, que indicaron que a decisión lle foi comunicada ao xerente do complexo hospitalario da Coruña (Chuac), quen llo transmitiu ao seu equipo.

O cambio na xerencia coruñesa non foi comunicado, inicialmente, aos representantes sindicais no Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac), que tiñan previstos reunións coa dirección este xoves e que quedaron desconvocadas.

Con todo, a media tarde fíxoselles chegar unha comunicación informándolles da toma de posesión do novo xerente, Luís Verde, ata agora responsable do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) nun acto este xoves, ás 12,00 horas. Así o confirmou a Europa Press a CIG.

REACCIÓN DE VILANOVA

Tamén o ata agora responsable da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña confirmou que este xoves se materializará a substitución. En canto ao seu cesamento, vinculouno con "cambios na estrutura" das xerencias de hospitais galegos.

"Son un cargo de alta dirección e nestes postos hai substitucións cada certo tempo", indicou Francisco José Vilanova, que lembrou que estivo á fronte deste posto máis de catro anos tras a súa toma de posesión en 2013.

Por outra banda, confirmou que seguirá vinculado ao Servizo Galego de Saúde. "Eu son unha persoa do Sergas", recalcou.

Tamén rexeitou que a decisión lle collese por sorpresa. Así, cualificou de "fluída" a súa comunicación co Sergas, mentres que incidiu na "liberdade" da Consellería de Sanidade para adoptar decisións deste tipo.