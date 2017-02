Liberado un home tras chocar o vehículo que conducía contra un camión na Estrada (Pontevedra)

Un home tivo que ser liberado este mércores tras chocar o vehículo que conducía contra un camión no municipio pontevedrés da Estrada.

Segundo a información da Central de Atención a Emerxencias 112-Galicia, o accidente ocorreu sobre as 13,00 horas deste mércores no lugar de Baloira, á altura do polígono da Estrada.

Como consecuencia do choque, o condutor do vehículo quedou atrapado no turismo e tiña unha hemorraxia na cabeza, polo que foi necesaria a intervención do GES da Estrada cun equipo de excarceración e de Protección Civil. Unha ambulancia do 061 prestoulle asistencia sanitaria.

A causa do impacto, o tres carrís da vía quedaron cortados e foi necesaria a intervención da Garda Civil de Tráfico para restablecer a circulación.

Por outra banda, unha muller embarazada tivo que ser trasladada na tarde deste mércores ao Hospital Materno Infantil da Coruña tras sufrir un accidente de tráfico en Oleiros. En concreto, os feitos tiveron lugar pasadas as 16,00 horas no quilómetro 3 da estrada AC-174.