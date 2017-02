Xunta defende a contratación de aeronaves e que en 8 anos do PP arderon menos hectáreas que co bipartito

A conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, defendeu o modelo de contratación de aeronaves da Xunta para loitar contra os incendios e, tras advertir a En Marea que "co lume non se xoga e non se fai política", subliñou que en oito anos do PP arderon menos hectáreas que na lexislatura do bipartito -138.365 fronte a 166.775-.

Davide Rodríguez (En Marea) incidiu nas dúbidas do Consello de Contas ao redor da contratación do servizo integral de helicópteros e a conselleira mostrou a súa "perplexidade" ante as críticas recibidas por unha contratación que, subliñou, remóntase á época do bipartito, aos anos 2007 e 2008.

Defendeu que, por aquel entón, a Xunta contrataba de media a unhas 24 persoas ao ano para as brigadas helitransportadas pero que, por mor dunha sentenza xudicial (que data de 2012) a Consellería determinou crear 25 postos de traballadores fixos-descontinuos de tres meses que substitúen aos de obra e servizos.

"A estes 25 postos súmanse outros 37 de traballadores fixos-descontinuos de nove meses tamén para as brigadas helitransportadas", engadiu, antes de defender o sistema de contratación que leva a cabo en materia de aeronaves e brigadas.

Así, afirmou que, ao contratar xuntos os medios aéreos e humanos, afórrase "diñeiro", redúcense as trabas administrativas e increméntase a operatividade tanto na contratación como nos servizos. En todo caso, adiantou que o seu departamento encargará unha consulta de mercado para dotar de total transparencia ao proceso.

A conselleira subliñou que estes contratos, que levan tamén a cabo noutras comunidades e noutro tipo de servizos como o de salvamento, fanse en base a uns criterios técnicos. "Nós esiximos helicópteros competitivos e seguros, así como persoal formado e responsable", resolveu.