Máis de 300 persoas clamaron en Vigo porque "o asasinato de María José en Chapela sexa o último" nunha concentración que tivo lugar fronte ao museo Marco e na que esixiron "o fin do feminicidio".

Os participantes no acto, convocado pola Marcha Mundial das Mulleres e ao que se sumaron outros colectivos, corearon consignas como 'Non morremos, somos asasinadas' ou 'Se tocan a unha tócannos a todas'.

Na concentración participaron representantes de sindicatos, colectivos sociais e partidos como PSOE, BNG ou Marea de Vigo,

A portavoz da Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos fixo fincapé na súa intervención na escaseza de recursos que as institucións dedican á protección das mulleres vítimas de violencia de xénero e dos seus fillos.

Así, lamentou, a falta de formación específica dos axentes que interveñen con esas vítimas, os poucos xulgados especializados, a escasa coordinación entre administracións ou a saturación dos puntos de encontro. "As mulleres necesitan unha atención integral e unha protección eficaz", reclamou.

NON PÓR "O CONTADOR A CERO"

Pola súa banda, a portavoz da Marcha Mundial das Mulleres lembrou ás moitas vítimas galegas de violencia machista nos últimos meses e contabilizou "máis de 100 mulleres asasinadas en Galicia" nos últimos anos.

"Non podemos pór o contador a cero, non podemos asumir a cotidianeidade deses asasinatos. O de María José ten que ser o último", advertiu e proclamou que "as mulleres xa non van gardar máis minutos de silencio, como fan os políticos, van saír á rúa esixindo xustiza".