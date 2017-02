A Xunta analizará as necesidades de novos xulgados en Galicia para trasladarllas ao Goberno en marzo ou abril

A Xunta analizará durante as próximas semanas as necesidades de novos órganos xudiciais en Galicia co obxectivo de trasladarllas ao Goberno central entre os meses de marzo e abril.

Esta é a data na que o Executivo español prevé concretar a cifra de novos órganos xudiciais que se crearán este ano, tal e como trasladou ás comunidades durante a Conferencia Sectorial de Xustiza e confirmou o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda.

Á súa saída da reunión, Rueda destacou que, durante o encontro, o Goberno avanzou a creación este ano de novos órganos xudiciais, do mesmo xeito que o anterior, aínda que non deu o "número definitivo".

Tras recibir esta información, as comunidades quedaron, no horizonte de marzo ou abril, de "falar" sobre as necesidades de cada territorio para trasladalas ao Goberno central.

Na reunión deste mércores, os responsables de xustiza das comunidades falaron tamén co Ministerio sobre a Lei do Rexistro Civil, cuxa entrada en vigor está prevista para finais de xuño tras "unha serie de problemas e cambios".

"Hai que empezar a traballar xa", dixo Rueda, tras escoitar os "cambios" que se van a producir e que "van levar á desxudicialización do Rexistro", que "xa non será levado por xuíces", pero que continuará "sendo público e gratuíto para os cidadáns".

Do mesmo xeito, durante o consello interterritorial abordouse a introdución das novas tecnoloxías no Rexistro Civil, que mellorarán a accesibilidade por parte dos cidadáns.

CLÁUSULAS CHAN

Outro dos temas abordados no Consello foi a posible creación de órganos xudiciais que se dediquen de forma "específica" a demandas relacionadas coas cláusulas chan.

Alfonso Rueda lembrou que, "previsiblemente", tras o período de negociación cos bancos, moitas destas reclamacións "acabarán derivando en demandas xudiciais", polo que mostrou a disposición da Xunta para crear órganos xudiciais específicos como xa se fixo "no tema das preferentes".

"Se este volume é grande, como se prevé que pode chegar a ser, pódese expor o crear xulgados que se dediquen única e exclusivamente a estas demandas", dixo Rueda, algo que garantiría que se solucionasen con máis "celeridade".

Finalmente, as comunidades e o propio Ministerio de Xustiza mostraron a súa oposición á aplicación do IVE á quenda de oficio. "Nunca se pagou e cremos que non se debe pagar", resumiu o vicepresidente.