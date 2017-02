Angrois.- Ganemos leva de novo ao pleno de Santander unha solicitude de reprobación ao ministro de Fomento

A Plataforma de Vítimas do Alvia 04155 esixiu de novo a reprobación Ministro de Fomento e exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna, a través dun escrito remitido aos concelleiros do consistorio santanderino e que Ganemos Santander Sí Puede presentará este xoves no pleno do Concello.

Así, a moción desta formación propón ao pleno da cidade de Santander que "aprobe a reprobación" do ministro despois de que este "confirmase" ás vítimas que "non apoiaría" unha investigación técnica independente nin unha comisión de investigación parlamentaria sobre o accidente, ocorrido á entrada de Santiago de Compostela o 24 de xullo de 2013 e no que morreron 80 persoas.

Ganemos Santander lembra que de De la Serna "só uns meses antes, como alcalde de Santander, comprometeuse a esixir ao Goberno do Estado a Comisión de investigación e a Comisión parlamentaria".

Esta é a terceira vez que Ganemos Santander Si Puede presenta esta moción, dado que nos dous plenos anteriores o PRC de Miguel Ángel Revilla e o PSOE "negáronse a votar a favor alegando nimios pretextos para terminar, de feito, enxabonando de forma vergoñosa os intereses do PP".

Gañemos Santander considera que este é "un asunto vergoñoso para a cidade de Santander" á que "toda a opinión pública española" esixe "actuar" e "non permanecer impasible" ante a actitude dos seus políticos.

"A oposición do pleno do Concello de Santander, que estamos en maioría, debe denunciar, reprobar, a incoherencia do ministro mediante o instrumento legal do que dispón: a moción. A opinión pública non entendería que en efémeros discursos denúnciese a incoherencia do ministro, pero que logo no pleno, o resultado das votacións sexa a vitoria do PP e do ministro reprobado", indicou a formación.