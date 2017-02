O CSIC inicia en Galicia unha rolda de actos en librarías en torno ao libro 'Las legumbres'

O Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) inicia en Galicia este xoves unha rolda de actos en librarías en torno ao libro 'Las legumbres', publicado no marco da celebración do Ano Internacional dos Legumes en 2016.

En concreto, este xoves arrinca en Pontevedra unha serie de actos en librarías de Galicia dirixidos ao público xeral en torno ao libro 'Las legumbres', publicado no marco da colección Divulgación, iniciativa da Vicepresidencia Adxunta de Organización e Cultura Científica do CSIC e a editorial Os Libros da Catarata.

O acto en Pontevedra será na libraría Cronopios ás 19,00 horas e contará coa intervención de Antonio de Ron Pedreira, profesor de investigación do CSIC na Misión Biolóxica de Galicia e coordinador do libro xunto con Alfonso Clemente, científico titular do CSIC na Estación Experiemental do Zaidín (Granada). Acompañará a Antonio de Ron o chef Pepe Solla.

O seguinte acto será o 30 de marzo na libraría Couceiro, en Santiago de Compostela. Este evento contará coa intervención de Antonio de Ron Pedreira, quen estará acompañado polo delegado institucional do CSIC en Galicia, Eduardo Pardo de Guevara e Valdés.

A entrada a ambos os eventos en Pontevedra e Santiago de Compostela é libre ata completar aforamento, segundo informou o CSIC.