A Real Filharmonía de Galicia actuará o xoves en Santiago e o venres en Vigo baixo a batuta de Paul Daniel

A Real Filharmonía de Galicia (RFG) ofrecerá esta semana dous concertos baixo a batuta do director titular e artístico da agrupación, Paul Daniel. O primeiro terá lugar o xoves 23 en Santiago, no Auditorio de Galicia ás 20,30 horas, e o venres a orquestra desprazarase a Vigo, onde tocará no Teatro Afundación tamén ás 20,30 horas.

Segundo informa o Consorcio de Santiago, a orquestra estreará en España o 'Concerto para frauta, percusión e cordas' do compositor e saxofonista suízo Daniel Schnyder (1961), moi coñecido pola composición de bandas sonoras para películas. A obra será interpretada polo flautista principal da RFG, Laurent Blaiteau, e polo seu principal percusionista, José Vicente Faus.

Ademais desta estrea, o público terá a oportunidade de escoitar fragmentos da obra 'Catfish Row: Suite de Porgy and Bess' do compositor estadounidense George Gershwin (1898-1937). E ambos os concertos concluirán coa 'Sinfonía nº 9', coñecida como 'Do novo mundo', de Antonín Dvorák (1841-1904).

Antes da celebración do concerto do xoves en Santiago, o público asistente terá a oportunidade de manter unha charla previa co director Paul Daniel, co flautista Laurent Blaiteau e o percusionista José Vicente Faus. Será ás 19,45 horas na Sala Mozart do Auditorio de Galicia.

Esta iniciativa, segundo explica a entidade, enmárcase dentro da experiencia 'Convers@ndo con', que promove a RFG antes de cada concerto, "coa finalidade de achegar a música ao público de maneira informal e distendida", segundo destaca. Poderase participar neste encontro presentando a entrada do concerto.