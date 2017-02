Epidemia de baixas no Obra

Tan só cinco xogadores disputaran os vinte partidos de Liga co Obradoiro: Eimantas Bendzius, Santi Yusta, Rosco Allen, Shayne Whittington e Artem Pustovyi. Caese un máis da lista, e Moncho Fernández perde para o que resta de curso por unha rotura de tibia esquerda o estadounidense Rosco Allen, máximo anotador do equipo con 11,6 de media e segundo máximo reboteador (4,2) no peor equipo da Liga en rebotes. Allen, mancado tras un choque no adestramento, quedou ingresado na Rosaleda á espera de novas probas.

Rosco Allen, adeus a tempada co Obradoiro trala rotura de tibia. | Fonte: ACBPhoto

Medra deste xeito con Rosco Allen a epidemia de lesións que azouta o equipo obradoirista. O que ía ser o referente do equipo, Alberto Corbacho, lesionouse na primeira xornada para toda a campaña; Txemi Urtasun só disputou 77 minutos en seis xornadas e aínda non se lle espera no equipo, e o seu substituto, Osvaldas Matulionis, estivo seis semanas de baixa; Nacho Llovet faltou as cinco primeiras xornadas e Mickey McConnell, case un mes no que perdeu tres encontros; Pepe Pozas perdeuse a primeira xornada co Baskonia. E Deividas Dulkys chegou para a cuarta xornada, para axudar na vitoria en Manresa tras tres derrotas no arrinque. Adam Pechacek e Fran Cárdenas apenas contan para o técnico de Pontepedriña.

A lesión de Rosco Allen, un dos piares do equipo, o catro titular e o segundo xogador con máis minutos en pista tras Bendzius, chega a 72 horas dunha cita decisiva con Andorra, co equipo en postos de descenso con 5 vitorias, a unha de Joventut e UCAM Murcia. As dúas vindeiras xornadas, Obradoiro xogará lonxe de Sar, con Gran Canaria e Zaragoza.

O club rastrexa xa no mercado para reforzar o xogo interior, e segundo a Radio Galega xa contactou con Aleks Maric, pivote serbio-australiano de 2,11, para estudar o seu regreso o equipo. Maric reforzou o Obra os últimos oito partidos do curso pasado e axudou a salvación do equipo na penúltima xornada tras vencer, precisamente, en Andorra.