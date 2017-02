'Sr. Chinarro' chega este xoves a Granada cun concerto en pequeno formato do ciclo SON Estrella Galicia

'Sr. Chinarro', o proxecto musical de Antonio Luque, chega este xoves a Granada cun concerto en pequeno formato que ofrecerá no local Lemon Rock, no marco do ciclo SON Estrella Galicia.

Considerado un dos grupos pioneiros da música independente española, 'Sr. Chinarro' publicou 16 discos longos rodeándose de músicos cos que conseguiu o recoñecemento da crítica, e un público cada vez máis numeroso, en particular tras a publicación de 'O lume amigo' (2005), producido por J, dos Planetas, quen repite na produción no seu último traballo, titulado 'O progreso', segundo informou nunha nota de prensa a organización do ciclo que continuará en Granada con Javier Corcobado o vindeiro xoves 9 de marzo.

Músico, poeta e novelista, Corcobado interpreta "cancións de alto contido emocional, melódico e discorde" e chega en 2017 aos escenarios con motivo da presentación do seu disco 'Muller e vitoria'.

Será tamén en Lemon Rock, un bar e hostal do centro da capital granadina que ofrece actuacións en directo en pequeno formato; os concertos son ás 20,00 horas con apertura de portas ás 19,30 horas.