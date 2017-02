Axentes da Policía Local de Lugo interceptaron este xoves a un condutor que conducía de forma "neglixente" e que deu positivo ao ser sometido á proba de alcoholemia.

Segundo informou a Policía Local, sobre as 1,00 horas deste xoves 23 unha patrulla de Policía de Barrio observou como o vehículo con matrícula M-6099-PZ circulaba "de forma anormal" pola Ronda da Muralla.

As mesmas fontes explicaron que realizaba "continuos cambios de velocidade, acelerando de forma repentina e freando de forma brusca ao aproximarse ás interseccións". Por iso, os axentes procederon a darlle o alto e, durante a conversación mantida co condutor do automóbil, observaron que presentaba "signos externos que denotaban que inxerira bebidas alcohólicas".

Así, someteron ao individuo a unha proba orientativa na que arroxou un resultado positivo de 0,55 mg/l, polo que foi requirido para someterse ás probas regulamentarias no etilómetro de precisión, no que deu dous resultados positivos de 0,49 e 0,44 mg/l.

Por todo iso, a Policía Local confeccionou un boletín de denuncia por unha suposta infracción por conducir de forma neglixente e outra por facelo cunha taxa de alcol superior á permitida. Ademais, procedeuse á retirada do turismo co Servizo de Guindastre Municipal e ao seu inmovilización no Depósito de Vehículos.

Finalmente, o condutor do automóbil foi denunciado por unha infracción á Lei 4/15, de Protección da Seguridade Cidadá, por unha suposta infracción de "falta de respecto e consideración cuxo destinatario sexa un membro das Forzas e Corpos de Seguridade", segundo destacan as mesmas fontes policiais, debido a "varias expresións que proferiu cando se dispuña a abandonar as dependencias policiais".