Feridas dúas persoas tras unha colisión entre un coche e un camión en Rairiz de Veiga (Ourense)

Dúas persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico rexistrado tras chocar un coche e un camión no municipio ourensán de Rairiz de Veiga.

Segundo informou o CAE 112 Galicia, o accidente produciuse sobre as 18,30 horas do mércores no punto quilométrico 10 da estrada OU-531.

Foi unha persoa a que alertou do ocorrido ao CAE 112 Galicia, tras o que o servizo de emerxencias pasou o aviso a Urxencias Sanitarias, aos Bombeiros de Xinzo, á Guardia Civil de Tráfico, a Protección Civil da localidade e ao servizo de mantemento da estrada.

Un dos ocupantes do vehículo tivo que ser liberado polo equipo de excarceración dos bombeiros mobilizados, segundo indicaron as mesmas fontes.

Os servizos sanitarios desprazaron ata o punto o helicóptero medicalizado con base en Ourense, aínda que finalmente descartaron o traslado das vítimas na aeronave e foron levadas en ambulancia ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).