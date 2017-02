O alcalde ex-do PSOE preto de ser vicepresidente da Deputación de Lugo

O deputado non adscrito e alcalde de Becerreá (Lugo), Manuel Martínez, ultima o seu regreso ao goberno da Deputación provincial luguesa como vicepresidente da institución.

Manuel Martínez, alcalde de Becerreá | Fonte: youtube.com

Segundo avanzou, o acordo está "practicamente" pechado e atópase á espera de pechar uns "flocos" para que sexa oficial o nomeamento de vicepresidente provincial, incorpórese á xunta de goberno e asuma a delegación de Vías e Obras e o parque provincial.

O propio Martínez, que se atopa en Lugo, confirmou que o acordo está "practicamente" feito e destacou o papel que tivo para iso o presidente da institución provincial, o socialista Darío Campos.

Deste xeito, aceptaríanse as condicións que impuxo no seu momento Martínez, cando subscribiu a moción de censura que desaloxou do goberno provincial á popular Elena Candia en outubro de 2015.