As pensións sitúanse en Galicia en 756.226 en febreiro cunha contía media de 773 euros, a segunda máis baixa

O número de pensións en Galicia situouse en febreiro en 756.226, o que representa un incremento do 0,4 por cento con respecto ao mesmo mes do ano anterior, segundo datos do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) do Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

A pensión media na Comunidade galega é de 773,05 euros, fronte aos 915,53 de España, o que a sitúa como a segunda máis baixa despois da de Estremadura (762,06 euros).

Segundo os datos do Ministerio de Emprego, os 773,05 euros da pensión media en Galicia representan un crecemento do dous por cento en relación co mes de febreiro de 2016.

En Galicia 470.127 pensións son de xubilación por un importe medio de 878,97 euros; 186.750 de viuvez cunha contía de 545,56 euros; 69.324 por incapacidade con 831,97 euros de media; 23.904 de orfandade cun importe de 371,28 euros; e 6.121 a favor de familiares con 480,41 euros.

Do total de 756.226 pensións en febreiro en Galicia, 293.169 corresponden á provincia da Coruña cunha contía media de 814,91 euros; 236.760 á de Pontevedra cun importe medio de 814,23 euros; 117.582 á de Lugo con 684,73 euros; e 108.715 á de Ourense, cunha media de 666,02 euros.

TOTAL ESPAÑA

A Seguridade Social destinou neste mes de febreiro cífraa marca de 8.660,6 millóns de euros ao pago das pensións contributivas, un 3,03% máis que no mesmo mes de 2016, segundo datos publicados este xoves polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

O gasto global do conxunto de pensións chegou a superar o 8% interanual na antesala da crise (2008). Tras 14 meses subindo a taxas interanuais inferiores ao 3%, xa son dez os meses consecutivos nos que se volveu a superar esta cifra. Con todo, a taxa de febreiro hase desacelerado levemente respecto da de xaneiro (3,03% fronte a 3,15%).

A maior parte dos máis de 8.660 millóns de euros destinados a pagar a nómina das pensións foi a parar ás pensións de xubilación, con 6.116,6 millóns de euros (+3,7%), seguidas das pensións de viuvez, ás que se dedicaron 1.514,5 millóns de euros (+1,2%).

Pola súa banda, ás pensións de incapacidade permanente destináronse 880,1 millóns de euros (+1,6%), as de orfandade supuxeron 128 millóns de euros (+1,2%) e as pensións en favor de familiares totalizaron 21,3 millóns de euros (+4,2%).

O número de pensións avanzou en febreiro un 1,06% respecto ao mesmo mes de 2016, ata un total de 9.459.746 pensións. Aínda que a taxa de crecemento interanual de febreiro non é das máis altas dentro na serie histórica da última década, con ela xa se acumulan trece meses consecutivos de crecementos superiores ao 1%.

No entanto, en termos mensuais (febreiro sobre xaneiro), o número de pensións reduciuse lixeiramente, encadeando o seu segundo retroceso mensual consecutivo.

Do total de pensións, máis da metade, 5.786.315, foron pensións de xubilación, cun repunte do 1,6% respecto de febreiro de 2016, mentres que 2.352.884 eran pensións de viuvez (-0,08%), 941.503 de incapacidade permanente (+0,8%), 338.894 de orfandade (-0,05%), e 40.150 a favor de familiares (+2,5%).

A PENSIÓN MEDIA DE XUBILACIÓN SOBE UN 2%

A pensión media de xubilación alcanzou a principios deste mes os 1.057,08 euros mensuais, o que supón un 2,07% máis que en febreiro de 2016.

Pola súa banda, a pensión media do sistema, que comprende as distintas clases de pensión (xubilación, incapacidade permanente, viuvez, orfandade e a favor de familiares), situouse en febreiro en 915,53 euros mensuais, o que supón un aumento interanual do 1,95%.

En concreto, a pensión media de viuvez situouse no segundo mes do ano en 643,68 euros mensuais, un 1,3% máis que en igual mes do ano pasado, mentres que a de incapacidade permanente alcanzou unha contía media de 934,78 euros mensuais, cun incremento interanual do 0,7%.

Así mesmo, a pensión media de orfandade ascendeu a 377,92 euros mensuais, un 1,2% máis que en febreiro de 2016, mentres que a da favor de familiares situouse en 531,98 euros ao mes, cun repunte do 1,6%.

IDADE MEDIA E COMPLEMENTOS A MÍNIMOS

A idade media do pensionista contributivo é de 72 anos (73 nas mulleres e 70 nos homes). A maior parte das pensións contributivas que paga a Seguridade Social concéntranse nos tramos de maior idade, dado que o groso das pensións son de xubilación.

Así, contabilízanse máis de 1,7 millóns de pensións contributivas no tramo de 65 a 69 anos; máis de 1,6 millóns no de 70 a 74 anos; máis de 1,5 millóns no de 85 e máis anos; máis de 1,3 millóns no de 80 a 84 anos, e máis de 1,28 millóns no de 75 a 79 anos.

Por sexos, o 51% das pensións contributivas do sistema (4.857.395) recíbenas mulleres, fronte a 4.602.192 pensións percibidas por homes.

Das máis de 9,4 millóns de pensións contributivas existentes en febreiro, unha de cada catro (o 25,8%, algo máis de 2,4 millóns de pensións) reciben complemento a mínimos. Delas, o 44,3% son pensións de xubilación; o 30,6% de viuvez; o 12,4% de xubilación procedente de incapacidade; o 6,4% de orfandade; o 5,2% de incapacidade permanente, e o 0,89% a favor de familiares. A iso hai que engadir 1.525 pensións do SOVI que reciben mínimos e que representan unicamente o 0,1% do total de pensións contributivas.