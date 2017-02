Adif rehabilitará a cuberta histórica da estación da Coruña por importe de 1,2 millóns de euros

Adif aprobou a adxudicación da rehabilitación integral da cuberta histórica da estación da Coruña por importe de 1.220.496,8 euros (IVE incluído).

Segundo informa Adif, o obxectivo desta actuación "é mellorar as prestacións da cuberta e garantir a súa óptima conservación, facilitando a súa posterior integración na futura estación intermodal da capital coruñesa".

A execución da nova cuberta, que foi adxudicada a Contratas Vilor e conta cun prazo de 12 meses para a súa conclusión, efectuarase, segundo explica Adif, "segundo a solución que se expón no proxecto de maior alcance para a futura estación intermodal da Coruña".

As obras obxecto deste contrato inclúen, en primeiro termo, o desmantelamento do material da cuberta na súa totalidade, o desmonte dos elementos da estrutura inservibles ou deteriorados, a eliminación de pinturas e óxidos estruturais, e a instalación dun novo sistema de recollida de pluviais para mellorar a estanqueidad da estrutura.

Así mesmo, está previsto acometer a reforma, modernización e reparación do sistema estrutural da cuberta. Neste capítulo está previsto substituír as correas da cuberta (elementos que forman parte da armadura que sostén a cuberta); retirar e reparar as partes afectadas pola corrosión; reformar, substituír e reforzar outros elementos da estrutura, como cartelas, unións, bulones e parafusos; e revisar, reforzar e protexer os empotramientos dos alicerces nos cimentos.

Finalmente, aplicarase nova pintura protectora sobre as superficies metálicas e instalarase a nova cuberta, formada por un conxunto de paneis multicapa de aceiro con illamento térmico intermedio, alternando zonas opacas con outras translúcidas.

De forma complementaria, levará a cabo a instalación de dispositivos de seguridade permanentes para facilitar a realización de futuras operacións de mantemento, así como unha nova iluminación.