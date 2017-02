TURISMO.- As pernotacións hoteleiras soben un 2,6% en xaneiro en Galicia, por debaixo da media

Os hoteis galegos rexistraron 272.488 pernotacións no mes de xaneiro, o que supuxo un incremento do 2,55% respecto ao mesmo mes de 2016, segundo datos difundidos este xoves polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Tamén aumentou o número de viaxeiros, ata situarse en 154.630, fronte aos 148.902 do mesmo mes en 2016, o que supón un aumento do 3,8%.

A maioría seguen sendo visitantes residentes en España, un total de 130.392, fronte aos 24.238 estranxeiros, na súa maior parte da Unión Europea.

En Galicia, a facturación por habitación ocupada (ADR) foi de 47,6 euros de media, o prezo máis baixo de toda España, aínda que supón unha alza interanual do 0,2%. Os ingresos por habitación dispoñible (RevPar) foron de 11 euros (+2%), tamén a cantidade menor do país.

A estancia media foi de 1,76 días, lixeiramente por debaixo dos 1,78 días dun ano antes. O grao de ocupación por praza foi do 18,6%, por riba do 18,02% dun ano antes.

Pola súa banda, o persoal empregado nos hoteis galegos é case idéntico, pois conta con 4.445 traballadores, un menos que un ano antes.

DATOS ESTATAIS

Os hoteis españois rexistraron 14,9 millóns de pernotacións o pasado mes de xaneiro, o que supón un 3,5% máis que no mesmo mes de 2016, segundo os datos difundidos polo Instituto Nacional de Estatística (INE), que mostran un incremento do 6,6% dos prezos hoteleiros, 2,1 puntos porcentuais máis.

As pernotacións de viaxeiros residentes en España diminúen un 6,1% (5 millóns), mentres que as de non residentes aumentan un 9,3% (9,8 millóns). A pesar de todo, a estancia media baixou un 2,2% no primeiro mes do ano, ata situarse en 3 noites por viaxeiro.

O 23,5% do total das pernoctaciones corresponderon a turistas procedentes de Reino Unido, primeiro mercado emisor de visitantes pese ao 'Brexit', cun total de 2,32 millóns de pernotacións, seguidos de alemáns (20%) e a maior distancia franceses (5,69%).

O primeiro mes do ano rexistrou unha ocupación hoteleira do 44,8% das prazas ofertadas, cun aumento do 3,3% máis respecto de 2016. O grao de ocupación por prazas en fin de semana redúcese un 2,2% e sitúase no 48%.

Canarias presenta o maior grao de ocupación por prazas durante o mes de xaneiro (76,9%), á que lle seguen a Comunidade de Madrid (49,4%) e Cataluña (40,8%). Por zonas turísticas, o sur de Gran Canaria logrou o maior grao de ocupación (82,4%) e A Palma o maior grao de ocupación en fin de semana (86,7%). A zona turística de Barcelona liderou o número de pernotacións, con máis de 1,2 millóns.

De feito, os puntos turísticos con máis pernotacións son Madrid, Barcelona e Benidorm, mentres que Arona logrou en maior grao de ocupación por prazas (83,7%) e San Bartolomé de Tirajana a maior ocupación en fin de semana (83,1%).

SOBEN UN 6,6% Os PREZOS

En canto aos prezos, a taxa anual do índice de prezos hoteleiros (IPH) aumentou un 6,6% en xaneiro, o que supón 2,1 puntos máis que a do mes pasado e 3,4 puntos por encima da rexistrada hai un ano.

Canarias e Balares foron as comunidades que encabezaron a subida de prezos, con incrementos do 10,6% e do 10,2% en taxa anual. Seguíronlle a Comunidade de Madrid (+5,5) e a Comunidade Valenciana (+5,1%), xa por baixo do incremento medio, Andalucía (+4,2%) e Cataluña (+4,2%). Por contra, Cantabria foi a rexión que máis os reduciu en xaneiro (-3,5%).

De feito, Canarias, Cataluña, a Comunidade de Madrid e Andalucía son as comunidades con maior ponderación no índice medio dos prezos en xaneiro, xa que supoñen o 80,1% do peso total.

Por categorías, os prezos subiron en todas: nos de cinco estrelas de ouro (+7,5%), catro estrelas de ouro (+7%), tres estrelas de ouro (+6%), unha estrela de prata (+4,5%), unha estrela de ouro (+4,2%), dúas estrelas de ouro (+3,6%), dúas estrelas de ouro (+3,6%) e tres e dúas estrelas de prata (+2,4%).

A facturación media diaria dos hoteis por cada habitación ocupada (ADR) de 78,4 euros de media en xaneiro, un 7,3% máis, e uns ingresos por habitación dispoñible (RevPar) de 40,8 euros, cun repunte interanual do 13,2%.

Por categorías, nos hoteis de cinco estrelas a facturación media é de 169,6 euros, de 83,3 euros para os de catro e de 59,2 euros para os de tres estrelas. Os ingresos por habitación dispoñible para estas mesmas categorías son de 102,7 euros, de 50,7 euros e de 32,9 euros, respectivamente.

ANDALUCÍA E MADRID, AS PREFERIDAS DOS NACIONAIS

Andalucía, Comunidade de Madrid, Cataluña e a Comunidade Valenciana son os destinos principais dos viaxeiros residentes en España en xaneiro, con caídas con todo no número de pernotacións do 9%, do 1%, do 8% e do 15,9%, respectivamente.

No caso dos non residentes prefiren Canarias, que concentra o 54,9% do total e rexistra un 7,5% máis de pernotacións respecto ao mesmo mes de 2016. Séguenlle na lista Cataluña, cun 13,4% do total e cun aumento do 11,1%, e Andalucía, co 10,9% e un crecemento do 9,7%.

Os viaxeiros que chegaron a España procedentes de Reino Unido e Alemaña concentraron o 23,5% e o 20% de pernotacións de non residentes no mercado hoteleiro en xaneiro, con aumentos do 10,3% e do 5%.

Pola súa banda, os procedentes de Francia (-1,1%%), Italia (11,4%) e Suecia (-0,3%) son os seguintes mercados emisores.