A Policía Local de Vigo denuncia a un condutor implicado nun accidente que triplicaba a taxa de alcoholemia

A Policía Local de Vigo denunciou, por un suposto delito contra a seguridade viaria, a un condutor que triplicaba a taxa máxima de alcoholemia permitida, e que estivera implicado nun accidente de circulación.

Segundo informaron fontes policiais, os feitos tiveron lugar na tarde do mércores, cando axentes de Atestados desprazáronse ata a rúa Amieiro, no barrio de Teis, onde se rexistrou un accidente de tráfico.

Unha vez no lugar, os axentes comprobaron que o condutor do turismo implicado no sinistro presentaba síntomas de atoparse baixo os efectos de bebidas alcohólicas, polo que foi sometido ao test.

A proba arroxou os resultados de 0.76 e 0,72 mg/l de aire expirado, superando o límite penal establecido, polo que se iniciaron dilixencias contra o condutor por un suposto delito contra a seguridade viaria.

Por outra banda, a Policía Local de Vigo tamén interveu na tarde do mércores nun comercio da rúa Rolda Don Bosco, cuxa responsable alertou ao 092 de que un mozo, que aínda se atopaba na tenda, cometera un furto. Unha patrulla que se atopaba na zona interceptou ao mozo, un menor de nacionalidade romanesa, ao que lle atoparon unhas zapatillas sustraídas no comercio, e instruíron dilixencias para trasladalas á Fiscalía de Menores.