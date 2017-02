A Comisión de Entidades locais do Senado rexeita suprimir as deputacións cos votos de PP e PSOE

A Comisión de Entidades locais do Senado rexeitou instar o Goberno a "iniciar os trámites necesarios" para suprimir as deputacións provinciais cos votos en contra do PP e do PSOE, partidos que defenderon o papel "vertebrador" e "fundamental" deas estas institucións.

A moción, que foi presentada por Compromís ante esta Comisión, contou co apoio de Unidos Podemos --e confluencias-- e de ERC --que votaron a favor da iniciativa xunto a Compromís--, mentres que os senadores do PNV e Cidadáns abstivéronse.

O senador do partido valenciano Jordi Navarrete sinalou que as deputacións son "innecesarias" e hai que "desmantelalas" por ser "excesivamente custosas para o erario público", "pouco transparentes, eficaces e democráticas".

Navarrete fixo estas afirmacións amparándose nun informe da fundación 'Hai Dereito?' cuxos datos mostran que o obxectivo destas institucións é "xerar benestar á súa propia estrutura" e non aos cidadáns. "As deputacións gastan en si mesmas", recalcou o senador, para despois subliñar que son "redes clientelares" debido a que os seus membros son elixidos de maneira indirecta "a dedo".

Para Navarrete, a supresión das deputacións é "unha idea incómoda para o establishment político" e, especialmente, "para o bipartidismo". Pero, ao seu xuízo, "é necesario eliminalas ou, como mínimo, analizar se é necesario eliminalas".

Pola súa banda, os 'populares' e socialistas coincidiron ao reivindicar o labor institucional das deputacións e ao defender a súa permanencia. Desde o PP, a senadora Carmen Isabel Pobo reprochou ao parlamentario de Compromís o seu "descoñecemento da realidade nacional". "Nestes casos sobran os populismos e a demagoxia", manifestou.

