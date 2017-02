Familias meditan que pasos dar tras frustrarse os procesos de adopción que iniciaran en Etiopía, Burundi e Burkina Faso, debido ao peche do organismo acreditado para a adopción internacional (OAAI) que xestionaba os procedementos, Addis Galicia, con dificultades de viabilidade económica. O que buscan é que "alguén asuma responsabilidades" polo ocorrido.

"Estamos en shock, esnaquizados. Non se trata dunha cuestión de diñeiro, senón do tempo perdido. Algúns non queren seguir adiante ou hai división na familia, por iso temos que ver que pasos damos, se nos xuntamos e contactamos cun avogado para ver que facer", relatou a Europa Press uno dos afectados, Manuel Alfonso López.

As familias censuran que nin a entidade xestora nin a Xunta asuman "responsabilidades" e ademais "apunten ás familias" ante un problema que afecta a unhas 80 familias de toda España.

E é que, na pasada xornada, as familias recibiron unha comunicación da Dirección Xeral de Familia nas que se informaba de que só 14 familias (10 de Etiopía e 4 de Burundi) manifestaron a súa vontade de acometer un novo pago para continuar cos expedientes coas "novas tarifas autorizadas" polo departamento autonómico.

A notificación incide en que as familias xa foran informadas de que a posibilidade de continuar tramitando con Addis requiría que se achegasen recursos para 20 expedientes.

"Dado que Addis Galicia non pode cumprir co plan de viabilidade económica presentado ante esta Dirección Xeral ao non chegar ao número de expedientes necesarios para que dita OAAI poida continuar prestando os seus servizos, comunicámoslles o seu inevitable peche e, por tanto, a imposibilidade da devandita entidade de proseguir cos seus expedientes de Etiopía e Burundi", ratifica a comunicación.

"ASUMIR RESPONSABILIDADES"

Ante esta situación, as familias aínda están "a asumir os feitos". Segundo Manuel Alfonso López, o "preocupante" é que "ninguén" asuma os pasos a dar. "A responsable, con quen temos o contrato, é Addis, pero tamén a Xunta por non supervisar", remarcou.

E é que este afectado lembra que a Xunta é a que actuou como "intermediaria" e a que "envía o correo dicíndonos que se acabou". Tamén subliña que as familias achegaron "miles de euros" e que se lles pedía "máis diñeiro sen ningunha garantía", polo que non se pode facer recaer nelas a responsabilidade.

A XUNTA DI QUE NON PODE FACERSE CARGO

Pola súa banda, a Consellería de Política Social trasladou a Europa Press que a tramitación en Etiopía e Burundi só está permitida a través da intervención dun organismo acreditado para a adopción internacional, non a través de "protocolo público", polo que "en ningún caso a Xunta podería facerse cargo dos procesos" en curso.

A competencia da Xunta limítase, incide o departamento autonómico, a "acreditalas para tramitar expedientes nun país estranxeiro e autorizar as tarifas que poden cobrar aos solicitantes de adopción" pola tramitación do seu expediente.

Engadiu que, dada a situación de falta de recursos exposta por Addis, a Xunta analizou as posibles solucións para as familias en espera, e "ante a imposibilidade de tramitar os expedientes en ningún dos países por vía pública ou negociar con outras entidades a súa continuidade", decidiu "expor a situación a todas as familias afectadas.

COMPROMISO DA XESTORA

Como lembra a comunicación, a posibilidade de continuar tramitando con Addis requiría de 20 expedientes e foron 14 as familias que manifestaron a súa vontade de continuar coas "novas tarifas autorizadas", co que a entidade pechará.

Respecto diso, a Xunta explica que, como calquera caso de peche e dado que a relación entre os solicitantes e os organismos é "unha relación contractual privada, procederase á liquidación dos gastos de acordo cos termos do contrato".

En todo caso, asegurou que a entidade se comprometeu coa Administración a que xestionará ata a súa finalización os expedientes "xa asignados e que se atope finalizando os procesos nos países de orixe (catro en Etiopía, sete en Burundi e dous en Burkina Faso).