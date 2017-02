Marea e PP critican que o goberno de Vigo abra unha nova poxa para os 11 pisos de República Arxentina sen vender

Os grupos municipais de PP e Marea de Vigo criticaron este xoves que o goberno local de Abel Caballero aprobase iniciar os trámites para poxar os 11 pisos propiedade municipal que quedaron sen vender na rúa República Arxentina, en lugar de ceder as vivendas para familias con necesidades.

A portavoz do Grupo Municipal Popular, Elena Muñoz, explicou que o goberno local pretende ingresar, con esa poxa, 1,7 millóns de euros, e preguntou "para que quere o goberno ese diñeiro, se xa ten 97 millóns en caixa que non utiliza para mellorar os servizos aos cidadáns, e logo non executan os orzamentos".

Segundo Muñoz, esta medida é "inxustificable", e volveu a reclamar ao goberno vigués que se some ao Plan de Vivendas Baleiras da Xunta de Galicia e incorpore eses pisos á bolsa de vivendas destinadas a familias desafiuzadas ou con problemas de habitabilidade.

Pola súa banda, o portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez, tachou de "indecente" esa decisión aprobada este xoves no Consello da Xerencia de Urbanismo, porque supón "liquidar patrimonio municipal sen escusa". "Só o entenderiamos se se usase o diñeiro para comprar outros pisos e crear un parque público de vivendas", abundou.

Ademais, Pérez tamén cuestionou a explicación dada pola concelleira de Urbanismo, María José Caride, no Consello da Xerencia: "Di que ese diñeiro se destinará ao pago das expropiacións da Panificadora, cando nin sequera se sabe que se vai a facer aí".