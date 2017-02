O PSdeG celebra os cambios nas xerencias hospitalarias de Pontevedra e Ourense tras as súas críticas

O portavoz de Sanidade do PSdeG no Parlamento, Julio Torrado, celebrou este xoves as substitucións nas xerencias hospitalarias de Pontevedra e Ourense, á vista da gran cantidade de críticas sobre a xestión das súas xa exresponsables.

En comisión parlamentaria, Torrado aproveitou para valorar o cambio á fronte da área sanitaria pontevedresa apenas dez días despois de que os socialistas pedisen a súa dimisión. Entre críticas á súa actuación "caciquil", lembraron que o seu ascenso á xefatura de servizo de Psiquiatría do CHOP anulouse no xulgado en decembro.

No que incumbe ao traslado da responsable do complexo hospitalario de Ourense, Eloína Núñez, ao centro sanitario compostelán, sinalou que supón "unha vitoria" na cidade das Burgas e "unha derrota" para a capital galega.