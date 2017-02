O secretario de Estado de Servizos Sociais e Igualdade, Mario Garcés, alertou este xoves sobre o impacto da literatura e o cinema que promoven "a dominación do home sobre a muller", representando formas de relación que son "inaceptables" nunha sociedade "democrática e igualitaria".

"Bastaría con porse na porta do cinema un fin de semana para ver que están a ver os mozos e sorprenderíanos que película están a ver, unha película baseada na dominación do home sobre a muller e que se converte ademais nos libros máis vendidos. Eu creo que é para facerllo ver e que non podemos mirar a outro sitio", sinalou no I Foro da Razón sobre a Violencia de Xénero.

Para Garcés, é necesario "que os propios mozos tomen conciencia da situación, porque moitas veces eles non se dan conta de que eses comportamentos que dalgunha maneira apoian apoian baixo a lectura ou vendo algún tipo de películas ou series, son estereotipos de dominación sexual, como algunhas formas de pornografía, que revelan un comportamento que en absoluto se corresponden cunha sociedade libre e igualitaria".

O secretario de Estado incidiu así en que "hai que chamar a atención de que iso non é a conduta normal e que as relacións sexuais entre homes e mulleres téñense que caracterizar por unha igualdade absoluta, un respecto e unha integridade completa". "Por tanto, creo que determinados estereotipos que agora mesmo están a calar no cinema e en determinadas obras, moi vendidas por outra banda; deben ser obxecto de revisión", engadiu.

Fronte a iso, aposta por "inocular a igualdade" no sistema educativo, aínda que facelo como materia curricular ou non sexa algo a debater co Ministerio de Educación. "Temos que introducir necesariamente a conciencia de que a desigualdade é un factor que afecta os dereitos humanos", destacou.

Así mesmo, lembrou a intención do seu departamento de lanzar polo menos unha campaña institucional este ano sobre violencia de xénero "en sentido estrito" dirixida a estes mozos e adolescentes que aínda que segundo as enquisas móstranse partidarios da igualdade real entre homes e mulleres, á hora da verdade non saben distinguir comportamentos que a dinamitan.

"Sorpréndenos que agora haxa mozo que cando están a saír con mozas estean a dicirlles que cada media hora teñen que enviar unha foto, enviar unha imaxe de como van vestidas, volver antes dunha hora ou non falar con determinados amigos, e non se estean dando conta de que iso é un machismo incipiente pero igual de nocivo". Segundo dixo, están "a traballar xa nas creatividades" e as campañas verán a luz "nos próximos meses".

En declaracións aos medios ao termo do Foro, Garcés referiuse ademais ao duro comezo deste ano, no que se confirmaron 15 asasinatos de mulleres a mans dos homes cos que mantiveron unha relación sentimental, a cifra máis elevada rexistrada a un 22 de febreiro desde polo menos 2007, e pediu "prudencia" coas estatísticas.

"HAI QUE FIXARSE NA TENDENCIA"

"Hai que manexalas con moita prudencia porque é verdade que foi un arranque de ano realmente malo pero temos que ver a serie e a tendencia como se está manifestando. Eu nisto das estatísticas prefiro ser moi prudente porque basta que haxa unha muller asasinada vítima de violencia machista para que teñamos que pór todos os medios necesarios", sinalou.

Con todo, ao seu xuízo está a producirse "un momento histórico" no que "non se pode fallar" porque "todas as forzas políticas puxéronse de acordo en alcanzar un pacto que poida desenvolver as medidas que sexan necesarias para poder pór fin a esta secuela". "É un clamor popular e temos que acabar coa manifestación máis sanguenta que existe da desigualdade", engadiu.

A negociación dun pacto, que se está fraguando nunha subcomisión parlamentaria no Congreso pola que pasarán 60 expertos en 10 semanas para propor melloras na loita contra a violencia de xénero, foi enxalzada en reiteradas ocasións durante o Foro, onde relatores como a nova delegada do Goberno para a Violencia de Xénero, María José Ordóñez, incidiron na súa valía para combater esta secuela. "Vai ser un punto de inflexión, un antes e un despois", asegurou.

"NON HABERÁ RESULTADOS AO DÍA SEGUINTE DO PACTO"

Preguntada por un posible exceso de expectativas con este asunto, a Fiscal de Sala Delegada para a Violencia de Xénero, Pilar Martín Nájera, mostrou confianza. "Teño esperanza. Creo que sempre é mellor que haxa unha concienciación de todos os partidos políticos en porse de acordo a nivel estatal, autonómico e local, porque todos teñen recursos e hai que coordinalos e melloralos", apuntou.

No entanto, advertiu de que "non se pode pensar que ao día seguinte se van a ver os resultados". "Isto é unha carreira de fondo e hai que seguir loitando", destacou, para incidir na necesidade de "seguir avanzando na protección da vítima, en mellorar os mecanismos de protección e en ter máis elementos de xuízo para adoptar medidas de protección", algo para o que fai falta que se implanten as Unidades de Valoración Forense Integral que prevía a Lei de 2004, reivindicación que a Fiscal tamén trasladou aos grupos do Congreso.

Ordóñez destacou ademais a necesidade de que as vítimas denuncien. "Segue denunciando un número minoritario de vítimas e teñen que facelo porque os apoios se basean nese paso adiante, nese achegarse a un centro de policía, unha comisaría ou mesmo un xulgado e apuntar cal é a situación. Hai persoas amigas en todos os sitios, persoas formadas en todos os sitios e iso téñeno que saber: Hoxe en día a sensibilización e a formación chegaron a case todos os recunchos", sentenciou.