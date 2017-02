Ferido grave un motorista tras chocar contra un vehículo en Cangas (Pontevedra)

Un motorista resultou ferido grave na mañá deste xoves nun accidente de tráfico no municipio de Cangas (Pontevedra) tras chocar contra un vehículo.

Segundo informou o 112 Galicia, o accidente rexistrouse sobre as 10,30 horas no quilómetro 9 da estrada PO-315, nunha intersección situada na parroquia de Aldán.

O 112 Galicia recibiu a alerta da Garda Civil, tras o que informou a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e aos Bombeiros do Morrazo. A situación tamén foi posta en coñecemento de Protección Civil e da Garda Civil de Tráfico.

O ferido foi evacuado nunha ambulancia ao Hospital Álvaro Cunqueiro (HAC) de Vigo, segundo confirmaron as mesmas fontes de emerxencias.

No lugar do sinistro, mentres, o corte dun carril da vía condicionou a circulación durante a mañá. A situación quedou normalizada minutos despois das 12,00 horas, tras a retirada do vehículo implicado no choque e a limpeza da calzada.

CAMIÓN

Por outra banda, na localidade pontevedresa de Lalín un camión envorcou na mañá deste xoves nunha rotonda da rúa Areal. Aínda que o camioneiro non sufriu feridas de consideración, foi evacuado a un centro hospitalario para ser sometido a unha revisión.

Unha persoa particular contactou co 112 Galicia ás 11,50 horas deste xoves para avisar do accidente. O 112 informou a Urxencias Sanitarias e aos Bombeiros de Ou Deza. Tamén se alertou ao GES de Lalín, a Protección Civil e á Policía Local.