Traballadores do 112 concentráronse ao mediodía deste xoves en Santiago de Compostela en contra da "temeridade" do traslado da central de atención de emerxencias ao municipio da Estrada (Pontevedra).

Así, os empregados protestaron tras unha pancarta na que se podía ler 'Non á deslocalización. Por un servizo de emerxencias que non arrisque a vida das persoas e non precarice o traballo'.

En declaracións a Europa Press, o secretario do comité de empresa, Óscar Valadares, sinalou que antes das eleccións a Xunta aseguraba que contemplaban "unha partida de diñeiro" para abonar os desprazamentos diarios dos profesionais á nova sede da Estrada --a actual está en San Marcos (Santiago)--, "pero pasaron as eleccións e lávanse as mans".

Por iso, os traballadores reclaman que se abonen os seus desprazamentos, de forma que "o diñeiro non o teñan que pór os empregados", pois suporá un "descenso do 14 por cento" do seu poder adquisitivo.

Unha cuestión que repercute en que hai persoas "con 25 anos de experiencia" que sopesan abandonar o seu posto, "porque non chegan a fin de mes", mentres "a Xunta está disposta a darlles unha patada", "sabendo que non ten con quen substituír" o saber facer deses profesionais.

"UN PLAN EFECTIVO" PARA UNS 300 EMPREGADOS

Nesta liña, esixen que a Xunta teña "un plan efectivo" para o cambio de sede para os ao redor 80 traballadores do 112, "con respaldo dun plan de continxencias".

Tras eles marcharanse tamén uns 200 profesionais máis do 061 --varios dos cales acudiron á protesta deste xoves-- ata preto de 300 empregados.

QUE A XUNTA "NON TEÑA TANTA PRÉSA"

Así mesmo, Valadares explica a Europa Press que demandan que o novo programa que van usar "funcione", xa que "está a fallar", e sen este "o 112 non vai poder traballar correctamente". A continuación lembra que o do 112 é un servizo público "esencial", xa que "mobiliza todos os medios de emerxencias, desde un incendio ata un accidente ou un infarto".

Finalmente, apelan á Xunta a que "non teñan tanta présa" en facer o traslado "para facerse a foto", ata que o sistema "funcione". "Nós temos medo de chegar alí o día uno no novo centro sen capacidade de xestionar emerxencias", lamenta.