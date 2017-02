A deputada do BNG Noa Presas considerou que a renovación dos xerentes das áreas sanitarias da Coruña, Santiago, Ourense e Pontevedra é "un lavado de face" co que a Xunta pretender "camuflar" todos os problemas da sanidade pública galega "derivados dos recortes".

Preguntada pola renovación destes cargos nunha rolda de prensa ofrecida este xoves, a parlamentaria nacionalista considerou estes cambios como "unha manobra de distracción máis" sobre a situación da sanidade pública, cuxo estado non mellorará, na súa opinión, "mentres non amplíen os recursos".

Ademais, tamén aproveitou para denunciar que o Goberno galego, presidido por Alberto Núñez Feijóo, "supedita" a defensa do sistema sanitario galego a "o que decida Madrid" como, na súa opinión, vese no feito de "o incremento ou non de persoal fixo no Sergas" vaia "a depender, en última instancia, do que decida Madrid".

PERFÍS

O Sergas informou este mércores de que, na Coruña o ata agora xerente de Santiago, Luís Verde, releva a Francisco José Vilanova Fraga. Licenciado en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago (USC), é médico de Familia en Atención Primaria do Sergas.

En Santiago foi designada Eloína Núñez Masid, que ata agora estaba á fronte da área sanitaria de Ourense. É licenciada en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago e con máis de 15 anos en postos de dirección e xestión, segundo sinala o Sergas.

En Pontevedra o novo xerente nomeado é José Ramón Gómez Fernández, licenciado co grao de Medicina e Cirurxía pola USC e funcionario do Corpo Facultativo Superior da Xunta. Durante os últimos anos ocupou diversas subdireccións e direccións. Ata a actualidade estaba á fronte da Dirección de Procesos sen Ingreso e Urxencias da área sanitaria compostelá.

E en Ourense foi designado xerente Dionisio López Bellido, licenciado en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Salamanca. É especialista en Uroloxía polo Hospital Puerta de Hierro de Madrid e ten experiencia en xestión de calidade e dirección de proxectos. Leva máis de dez anos en postos de xefaturas e xerencias e ocupaba ata a actualidade a xefatura do Servizo de Urología ourensán.