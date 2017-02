O PP rexeita incluír a vacina da meninxite B e o PSOE censura que o motivo non sexa médico, como na hepatite C

O PPdeG volveuse a opor este xoves en comisión parlamentaria a que a vacina da meninxite B se inclúa no calendario, un asunto que demandou o PSdeG co apoio de En Marea e BNG.

O defensor desta iniciativa, o socialista Julio Torrado, apelou a criterios médicos para defender que se xeneralice a inxección e lamentou que a postura dos populares sexa "encartarse" á demanda dunha empresa farmacéutica con problemas de abastecemento.

Ese, ao seu xuízo, non debería ser o principio utilizado, do mesmo xeito que --subliñou-- a subministración dos fármacos para a hepatite C non debería estar condicionado por "criterios económicos".

CARGOS DO SERGAS INVESTIGADOS

Deste xeito aludiu á investigación aberta sobre dous altos cargos do Sergas por supostos delitos de prevaricación e homicidio imprudente, por atrasar os tratamentos a seis persoas que morreron sen recibilos, e que o mércores tiveron que prestar declaración.

Nesa comparecencia ante a Xustiza advertiu Torrado "un declive argumental", pois mentres os responsables da Xunta avalaron publicamente a actuación dos investigados, estes están a empezar a "repartir culpas". "Xa non podemos fiarnos", sentenciou.

VACINACIÓN ESTATAL

Fronte ao posicionamento do socialista sobre a vacina da meninxite B, a representante do PP no debate, Marta Rodríguez-Vispo, esgrimiu que a incidencia desta enfermidade mostra "unha tendencia descendente" en España e en Galicia.

"Os expertos e as sociedades científicas recomendan non vacinar sistematicamente", argumentou, á vez que sinalou que si se fornece a vacina a grupos de risco e persoas en situacións especiais. Trátase, por tanto, dun criterio médico e "non" da visión dos "laboratorios farmacéuticos".

"NON CORRER RISCOS"

A pesar diso, o socialista vilagarcián avogou por ser "conservadores" e introducir "a maior protección posible dentro da sanidade pública", tendo en conta que "non é lugar para correr riscos". "E é mellor previr que lamentar", apostilou.

Ademais, Eva Solla (En Marea) cuestionou que se permita a venda da vacina nas farmacias pero non se regule a súa entrada no calendario. "É a decisión máis fácil para a administración, pero a menos razoable", criticou, consciente de que a decisión sobre pór a inxección aos nenos queda en mans das familias.

No mesmo sentido pronunciouse Montse Prado (BNG), quen reprobou que os pais se atopan "no medio" de "informacións contraditorias", entre a "desinformación" da administración, as recomendacións dunha parte dos pediatras e o "temor" de que os seus fillos padezan unha enfermidade con "consecuencias graves".

CASE 145.000 DOSES

Con todo, Rodríguez-Vispo negou que exista "desprotección" e, de feito, apuntou que o pasado ano administráronse en Galicia case 145.000 doses da vacina da meninxite B a máis de 95.000 persoas. Delas, indicou, un total de 409 formaban parte dos grupos de risco e recibiron gratuitamente a vacina.

Finalmente, en canto aos problemas de desabastecemento da vacina, que referiu toda a oposición, a deputada do PPdeG conveu que "existen", pero reivindicou que a Xunta "está a realizar xestións repetidamente" para que se solucionen tanto ante a empresa titular da vacina como ante o Ministerio de Sanidade.