Detido un pasaxeiro por agredir a outro e a un operario ao baixar ao avión no Aeroporto de Santiago

Efectivos do Destacamento de Seguridade do Aeroporto de Santiago de Compostela detiveron na noite do mércores a un home que agrediu a outro pasaxeiro e a un operario de Ryanair ao baixar do avión.

Segundo informou o Instituto Armado, sobre as 21,00 horas do mércores un voo da compañía Ryanair procedente de Tenerife tomaba terra no aeroporto compostelán e, minutos máis tarde, a Garda Civil recibía un aviso do persoal de voo que comunicaba que un pasaxeiro agredía a outro nas escadas do avión.

Unha vez se personaron efectivos do Destacamento de Seguridade no lugar, este home de 53 anos e veciño de Ribeira (A Coruña), abalanzouse de novo contra un home coa intención de golpealo. Así, resultaron feridos leves el e un operario encargado do transporte das maletas que trataba de suxeitar ao agresor.

Por estes motivos procedeuse á detención deste home, ao que se lle imputa a comisión dun delito de alteración grave da orde pública, á espera de que o outro pasaxeiro afectado e o operario de Ryanair presentasen denuncia polas lesións causadas.

Dos feitos sucedidos instrúense dilixencias que serán postas a disposición do xulgado de Instrución de garda de Santiago de Compostela.