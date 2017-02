CORR.- Santiago rexistra un repunte das denuncias por violencia machista mentres baixa a taxa de criminalidade

Santiago de Compostela rexistrou no que vai de 2017 o dobre de denuncias de violencia machista respecto ao mesmo período do pasado ano. Uns datos que, segundo o subdelegado do Goberno na provincia da Coruña, Jorge Atán, non se deben a que exista un repunte no caso de "actuacións delituosas" senón a que hai maior predisposición a presentar denuncias.

Este xoves tivo lugar no Pazo de Raxoi a reunión da xunta local de seguridade presidida por Atán e que contou coa presenza do alcalde compostelán, Martiño Noriega, quen celebrou que a taxa de criminalidade en Santiago é "a máis baixa desde 2005" cunha redución da taxa de criminalidade, que se situou no 36,9% en 2016.

Ao termo do encontro, en declaracións aos medios, Atán sinalou que a capital galega presenta "cifras razoables" co índice de criminalidade "máis baixo" da serie histórica. Con todo, alertou ante o "repunte das denuncias" relacionadas coa violencia de xénero, polo que incidiu na necesidade de mellorar a "coordinación" entre as distintas forzas de seguridade.

"O repunte débese a que a xente denuncia, non entendemos que haxa máis actuacións delituosas aínda que habería que analizalo con máis tempo", manifestou Atán, para o que a violencia de xénero é "unha problemática concreta" no "conxunto xeral" que é preciso afrontar en base a "unificar criterios e forzas".

Así, sinalou que, nos menos de dous meses que transcorreron deste 2017, foron presentadas 19 denuncias fronte ás 9 da mesma época do ano pasado.

"TOMA DE CONCIENCIA"

Pola súa banda, o rexedor santiagués expresou que o número de denuncias "ten que ver coa toma en conciencia de que esas situacións son inaceptables e que hai que polas en coñecemento das autoridades", polo que emprazou a que "todas as mulleres" que sufran a violencia machista "denuncien" e "rompan esa barreira" que impide que estes casos "cheguen onde teñen que chegar".

Así as cousas, Noriega valorou a "moi boa coordinación" dos corpos de seguridade, que en Santiago "funciona moi ben" e que, a través da xunta local de seguridade, aspira a que "sexa un lugar onde se poida expresar" unha "única voz" que "diga non" á violencia machista, aínda que para iso é preciso "ir máis aló" e "involucrar a outros segmentos da sociedade".

DESCENSO DA CRIMINALIDADE

En termos xerais, durante o pasado ano 2016, a taxa de criminalidade --delitos por cada mil habitantes-- reduciuse na capital galega ata situarse no 36,9%, "a máis baixa desde o 2005". Para Atán, Santiago presenta "cifras razoables" cunha "baixada xeneralizada do 0,6%" nas infraccións totais.

En cifras xerais, producíronse un total de 3.542 delitos na capital galega en 2016 fronte aos 3.557 do 2015. Así, salvo "algún repunte" en infraccións relacionados con drogas e roubo con violencia e intimidación; o resto de tipoloxías delituosas presentan "unha baixada" respecto ao ano anterior.

Deste xeito, Noriega celebrou que Santiago estea "por baixo da media do Estado" ao presentar unhas cifras de criminalidade "razoables" nun ano no que o número de ateigados por infracción caeu "un 19%" mentres que o número de accidentes "diminuíu un 15%", aínda que en 2016 produciuse unha vítima mortal e nos dous anos anteriores non.

"OPTIMIZAR RECURSOS"

A preguntas dos medios sobre se é suficiente o número de efectivos nos corpos de seguridade da capital galega, Jorge Atán manifestou que desde a Subdelegación do Goberno están "á espera de que se cubran vacantes", pero que esta cuestión non depende do seu departamento senón de "os servizos centrais da policía".

"Os efectivos son os que son. Como calquera corpo temos a problemática da cobertura. Tratamos de optimizar recursos, funcionar co que temos e dar o mellor servizo", remarcou o subdelegado.