Detido un individuo por subtraer gasoil dunha empresa que fornece a vehículos no Aeroporto de Alvedro

Axentes da área de Investigación da Garda Civil de Culleredo (A Coruña) detiveron na madrugada deste xoves a un individuo pola comisión dun delito de furto continuado de gasoil dunha empresa que fornece a vehículo no Aeroporto de Alvedro.

Segundo informou o Instituto Armado, tras recibir unha denuncia por parte dun responsable dunha empresa que opera no recinto aeroportuario, segundo a cal algún traballador da súa empresa supostamente subtraía gasoil desde agosto dun depósito que fornece aos vehículos de 'handling' de plataforma que operan no aeroporto coruñés, a Garda Civil de Culleredo iniciou unha investigación para tratar de descubrir ao autor.

Finalmente, pasada a medianoite deste xoves, detectouse 'in fraganti' a un home de 40 anos cando metía no seu vehículo particular dous garrafas que contiñan 44 litros de gasoil tipo B.

Por iso, procedeuse á súa detención e instrúense dilixencias que serán postas en coñecemento do xulgado de Instrución de garda da Coruña.