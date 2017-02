Os nove detidos nun operativo antidroga en Verín (Ourense) pasarán o venres a disposición xudicial

As nove persoas detidas, seis homes e tres mulleres, nun operativo antidroga desenvolvido pola Garda Civil da provincia de Ourense pasarán previsiblemente este venres a disposición xudicial en Verín.

Segundo informaron a Europa Press fontes próximas á investigación, trátase de seis homes, cinco da zona de Verín e un cidadán brasileiro, e tres mulleres, todas elas de nacionalidade brasileira.

No marco deste operativo, no que principalmente se interveu cocaína e que está baixo segredo de sumario, leváronse a cabo rexistros o mércores en Verín e proseguen este xoves, segundo apuntaron as mesmas fontes.

Por iso, está previsto que o pase a disposición xudicial dos detidos teña lugar este venres no Xulgado de Instrución Número 2 de Verín, en funcións de garda.

O desenvolvemento do operativo corresponde ao grupo de Drogas da Garda Civil de Ourense, que contou coa colaboración de axentes do posto de Verín.