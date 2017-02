Stop Desafiuzamentos protesta ante entidades financeiras en Santiago para esixir que devolvan todas as cláusulas chan

Diversos membros de Stop Desafiuzamentos protestaron este xoves ante entidades financeiras en Santiago para esixir que devolvan todas as cláusulas chan cobradas irregularmente, así como os intereses e os gastos de constitución.

Ante a sede de Abanca na Praza de Galicia, membros de Stop Dehaucios criticaron as reticencias a devolver as cláusulas chan por parte dos bancos, tras as sentenzas do Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TJUE) e o Tribunal Supremo (TS) que obrigan a iso con retroactividad total.

"A primeira resposta que deu a banca aos seus clientes que fixeron unha reclamación previa foi que era un caso xulgado e que eles non ían devolver absolutamente nada, imos agardar que respostas danse agora", apuntaron.

Respecto diso, sinalan que o Goberno "no canto de sacar un real decreto" con solucións extraxudiciais "e que cada banco faga o que queira", "o que tería que facer é dicirlle aos bancos: Todos vostedes devolvan todos o que cobraron de máis e os intereses de demora".

Tras lembrar que "máis de medio millón de persoas quedaron sen vivenda" en España, censuran que "o 99,9% das hipotecas teñen algunha cláusula abusiva". Así o expuxeron cunha pancarta na que se podía ler: 'Cláusula chan = ilegal'.

Así mesmo, repartiron aos transeúntes interesados reclamacións para pedir á entidade financeira a devolución completa do cobrado irregularmente polas cláusulas chan máis intereses, así como para os gastos de constitución de hipoteca. Todo iso, despois de que esta semana abriuse o prazo para que os bancos teñan organizada a estrutura de reclamacións.