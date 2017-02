O PPdeG votou este xoves en contra dunha iniciativa do BNG que pedía "emendar os déficits de persoal" e "corrixir as deficiencias existentes" no servizo de Urxencias do hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, tendo en conta que se trata de "a mellor infraestrutura sanitaria de Galicia, de España e de Europa".

Son palabras da deputada popular Marián García Míguez, quen, en comisión parlamentaria, reprochou á oposición a súa "catastrofismo" para "meter medo aos cidadáns". É o mesmo proceder, como lembrou, que cando se difundían "montaxes de ratos" no hospital ou acusacións de que os acompañantes tiñan que "pagar por durmir".

Ademais, desdeñou as acusacións da parlamentaria nacionalista Montse Prado sobre a falta de persoal, a eventualidade dos traballadores, a mala distribución dos espazos e o atraso na atención aos pacientes. "Temos recursos suficientes", sostivo, convencida de que "o cambio" na sanidade de Vigo foi "a mellor".

No entanto, coas críticas de Montse Prado coincidiu Eva Solla (En Marea), quen subliñou que a situación do HAC é "especialmente mala". "Non se pode obviar", dixo, que se reduciu a superficie do centro hospitalario --e da zona de urxencias-- e, con iso, a capacidade prevista.

Así mesmo, os socialistas sumaron o seu voto a esta proposición non de lei e pediron, por boca de Julio Torrado, que a Xunta deseñe "un plan de continxencia" para afrontar os picos da gripe. Debe incluír, ao seu xuízo, un protocolo de actuación e unha avaliación posterior na que, advertiu, non se pode ser "tramposos" cos datos.

"CABEZONERÍA"

A modo de conclusión do debate, Montse Prado pediu ao PPdeG que "reflexione un pouco" sobre os motivos que levan a que "todo o mundo", os profesionais de Urxencias, estea "de acordo" nas súas críticas. "Ou é que cren que lles divirte estar a denunciar a situación un día si e outro tamén?", inquiriu.

Devandito isto, a nacionalista volveu a pedir que "se atendan as demandas" e "eméndense as deficiencias" que están a revelar os profesionais de Urxencias do HAC relativas ao persoal e aos espazos de traballo. E é que, como recalcou, este centro é "unha auténtica chapuza" por "a cabezonería" do PP de "primar á privada".