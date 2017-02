324 investigadores das universidades galegas, afectados polo cambio nos contratos predoutorais

Un total de 324 investigadores do tres universidades galegas resultaron afectados pola modificación por parte do Goberno central dos códigos nos contratos predoutorais, unha decisión que suscitou preocupación entre algunhas plataformas que representan a este colectivo tanto por producirse sen previo aviso como polas dúbidas que xerou nalgúns profesionais á hora de percibir determinadas prestacións.

Captura dunha das pezas do documental 'USC360' nos laboratorios da Universidade de Santiago | Fonte: USC.

A situación fíxose pública hai uns días cando as organizacións 'Ciencia Con Futuro' e a 'Federación de Mozos Investigadores/Precarios' denunciaron o cambio nestes códigos "con carácter retroactivo" nos contratos asinados desde o ano 2014, e que supón o seu paso de categoría por obra e servizo a contratos en prácticas.

Estas entidades sinalaban, ademais, que podería haber uns 10.000 afectados en todo o Estado. En Galicia, fontes do tres universidades trasladaron a Europa Press que as modificacións se produciron en 229 contratos na Universidade de Santiago, 40 na da Coruña e outros 55 na de Vigo.

Os colectivos de investigadores estatais esixiron a "inmediata rectificación" deste cambio nas contratacións ademais de pedir "explicacións" ao Goberno central, ante o medo á "precarización" e ás posibles consecuencias que poida ter no "elo máis débil do sistema de I+D+i español".

A pesar destes temores, tanto a Conferencia de Reitores das Universidades Españois (CRUE) como o Goberno central chamaron á calma aos profesionais, insistindo en que se trata dunha modificación puramente "administrativa" e sen maiores consecuencias nas súas condicións de traballo.

PROCESO INICIADO EN 2014

Fontes do Ministerio de Emprego consultadas por Europa Press explicaron que este tipo de contratos se rexistraron no seu momento na codificación de obra e servizo, a pesar de manter as especificidades e particularidades amparadas pola Lei de Ciencia de 2011.

A decisión de modificar esta codificación partiu, segundo aseguran, dunha consulta da propia CRUE en maio de 2014, na que expuñan unha solución a certas "disfuncións" que se estaban producindo nos contratos predoutorais ao adaptalos ao establecido na Lei da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación.

A propia conferencia admitiu, nun comunicado, que realizara esta consulta, aínda que non solicitar o cambio concreto realizado polo ministerio.

Este proceso completouse en setembro de 2015 e as mesmas fontes defenderon que se trata dunha modificación "meramente administrativa" e que non afecta as condicións do contrato.

A pesar diso, atópanse "analizando o impacto" que poida ter a medida á hora de acceder, por exemplo, ao cartón de asistencia sanitaria europea, insistindo en que aínda que cambiaría o proceso de solicitude, ao tratarse dunha categoría laboral diferente, non afectará á prestación en si mesma.

CREAR UNHA "NOVA FIGURA"

A CRUE, pola súa banda, tamén asegurou que este cambio "non supón perda de dereitos ou prestacións aos contratados na prestación de desemprego, duración máxima do contrato e posibilidade de gozar dun contrato en prácticas con posterioridade", dado o "carácter especial destes contratos" tras a aprobación da Lei de Ciencia.

A pesar diso, consideran que a situación creada "pon de manifesto, como moitas veces se expresou desde as universidades, a necesidade de establecer unha regulación laboral específica e desenvolvementos normativos acordes para as diferentes figuras de persoal investigador temporal, xa que calquera encaixe no actual ordenamento laboral e clasificación produce disfuncións importantes".

"A solución quizais pasaría pola creación dunha nova figura para dar cumprimento á Lei da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación e recoller a especificidade deste tipo de contratos", propoñen.