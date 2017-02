Funcionarios do corpo de auxilio xudicial de Vigo denunciaron que a Xunta fai chamamentos "non axustados a dereito" deste persoal para cubrir baixas de longa duración e outras incidencias, e esixiron a creación dun servizo de apoio con funcionarios dedicados exclusivamente a facer substitucións "puntuais" e resolver "problemas conxunturais".

Así o trasladou nunha rolda de prensa este xoves o portavoz de Alternativas na Xustiza, Pablo Valeiras, na que explicou que, inicialmente, a 'quenda' constituíuse de forma que os traballadores apuntábanse de forma voluntaria e remunerada, e podían ser chamados para facer substitucións, co que realizaban o traballo do seu xulgado e o dun segundo.

Tal e como manifestou, inicialmente este sistema "funcionaba ben" e supuña traballar "un día de cando en vez", pero debido á "mala praxe" da Xunta, que empezou a utilizar a 'quenda' para cubrir vacacións e baixas de longa duración, os traballadores empezaron a desapuntarse porque non podían asumir o traballo de ambos os xulgados diariamente durante un período prolongado.

"A 'quenda' era un sistema extraordinario que fixeron ordinario", que ademais ao principio se utilizaba para xuízos, citacións e notificacións, e despois engadiu as videoconferencias, resumiu Valeiras, que argumentou que por iso, aínda que en Vigo chegaron a haber 21 persoas apuntadas ás 'quendas' --do total de 50 auxiliares--, actualmente só quedan tres.

Sobre iso, asegurou que tras a recente saída da lista de seis persoas, a administración "nun acto de mala fe, díxolles aos 'desertores' que terían que ir forzados e sen cobrar", baixo ameaza de apertura de expedientes disciplinarios. "Non podemos en absoluto aceptar esta situación, é absolutamente inasumible", remarcou, indicando que agora chaman a calquera auxiliar.

Segundo destacou, estes problemas non só afectan os profesionais, senón tamén ao servizo público, porque "é evidente que unha persoa non pode cubrir dous xulgados"; polo que levarán a cabo medidas de presión e esixirán a creación dun servizo de apoio cun mínimo de 3 ou 4 prazas, e, mentres non se crea, establecer unha quenda de oficio real, voluntario e remunerado.

MEDIDAS DE PRESIÓN

Entre as medidas que adoptarán "desde xa", inclúese non participar en ningunha quenda, non facer videoconferencias cando non sexan do xulgado propio, negarse a participar "nun chamamento ilegal, que incumpre a normativa vixente", e denunciar á persoa que asine o "chamamento ilegal por prevaricación".

Como consecuencia disto, Valeiras avanzou que a falta de persoal afectará o servizo público, pois suporá a suspensión de xuízos --hai dúas semanas, dixo, suspendéronse todos os xuízos de Primeira Instancia número 13 porque non había xente para ir á a quenda-- e o atraso das citacións e notificacións.