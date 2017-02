Martiño Noriega trasladará a Feijóo a creación da taxa turística en Santiago na súa reunión do próximo 3 de marzo

O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, confirmou que a creación da taxa turística na capital galega será un dos puntos que trasladará ao presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, na reunión que manterán o vindeiro venres 3 de marzo.

Así o indicou en declaracións aos medios este xoves ao termo da reunión da xunta de seguridade local. Noriega informou que a creación desta taxa para os turistas que pasen a noite en Santiago "entrará dentro das cuestións" que abordará na súa reunión co titular da Xunta.

Este encontro encádrase na rolda de contactos que Feijóo está a manter cos alcaldes das cidades galegas. O 3 de marzo será a quenda do rexedor compostelán logo de que a entrevista se pospuxese debido á recente paternidade do presidente galego.

Deste xeito, Noriega apuntou que a creación deste imposto é "un elemento de debate" que o concello que dirixe vai como "un dos elementos centrais" para a "repartición de custos" que ten o turismo na cidade, á vez que defendeu que non influiría no número de pasas a noite en Santiago nin na captación de pasaxeiros para o aeroporto de Lavacolla.

Con todo, lembrou que a competencia na materia non é municipal, xa que recae no Executivo autonómico, polo que a decisión final para a creación da devandita taxa recaerá sobre a Xunta.

Así, remarcou que "as cifras" de visitantes na cidade ata o Ano Santo de 2021 "van ser cada vez mellores" e que é preciso analizar "os proles e contras" para "non morrer de éxito" e, deste xeito, establecer en Santiago "un modelo de turismo que dea retorno" e permita á cidade "seguir crecendo".

SITUACIÓN DA EDAR

Por outra banda, Martiño Noriega referiuse a as declaracións do alcalde de Ames (A Coruña), José Miñones, nas que reclamaba que o seu municipio fose tido en conta na comisión para a construción da Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR).

Así, tras indicar que mantén unha "boa relación" con Miñones, Noriega indicou que "non estaría mal" que o rexedor amiense solicitase formalmente participar na mesa "máis aló das declaracións mediáticas".

Neste sentido, remarcou que é preciso "interpelar" ao Concello de Ames para blindar a "seguridade xurídica do proceso" e evitar "novas paralizacións" da construción dunha infraestrutura que corresponde a "un tema de saúde que vai máis aló dos lindes administrativos".

Así as cousas, criticou que non se consultase a Ames na elaboración do informe de impacto ambiental sobre a depuradora de O Souto que, aínda que se construirá no termo municipal de Santiago, atópase a escasos metros do límite co concello amiense.

Así mesmo, mostrou a súa sorpresa porque "non houbese interpelación" con este municipio durante a elaboración do proxecto e que "mesmo" durante a "exposición pública", o Concello de Ames "non presentase alegación" algunha. "Dá a sensación de que aí houbo un acordo político", comentou.

Deste xeito, tras incidir en que Miñones debe solicitar formalmente a Acuaes a súa presenza na comisión, Noriega lembrou que no "mes de prazo" establecido ata a próxima reunión da mesa, elaborarase un "informe xurídico" á avogacía do Estado para avaliar como pode afectar a construción da nova depuradora ao municipio limítrofe coa capital galega.