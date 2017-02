O BNG instou ao Partido Popular a tramitar "en tres meses" a iniciativa lexislativa popular (ILP) contra a pobreza enerxética e a favor de implantar unha tarifa eléctrica galega aprobada hai un ano no Parlamento de Galicia.

Así o pediu a deputada Noa Presas nunha rolda de prensa celebrada despois de que o seu grupo parlamentario reunísese este xoves cos promotores desta ILP, entre os que está o secretario xeral da CIG, Suso Seixo.

Na súa intervención, Noa Presas asegurou que non existe "ningún motivo" para "seguir demorando a tramitación da lei" que, na súa opinión, contrasta coa "celeridade" do PP á hora de axilizar outros textos lexislativos como a recente Lei de Acompañamento dos Orzamentos, co obxectivo de introducir diversas modificacións non sometidas a debate parlamentario.

"Tanto para o BNG como para o grupo promotor da ILP é urxente iniciar os trámites e non permitiremos", subliñou a deputada, "que persista o silencio dunha iniciativa que contou cun gran aval social".

A deputada nacionalista tamén anunciou que nas próximas semanas o grupo parlamentario nacionalista do BNG promoverá que sexa iniciado "o procedemento ordinario para tramitar a lei" e instará o Goberno galego a que "no prazo de tres meses a lei poida ser aprobada no Parlamento.

Pola súa banda, o secretario xeral da CIG, Suso Seixo, lembrou que a ILP foi aprobada en xaneiro de 2016 e asegurou non sentirse "sorprendido" pola paralización da súa tramitación. Con todo, lembrou que a súa sorpresa foi "o apoio do PP" a esta iniciativa por "puro oportunismo político" ante as convocatorias electorais. Por iso, recoñeceu que xa se esperaba que "o PP a tentaría esconder nun caixón".

AUTOGOBERNO "REAL"

A nacionalista tamén se referiu ao anuncio do ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que a convocatoria das prazas públicas para profesores en Galicia dependerá do pacto entre o PP e o PSOE no Estado para a aprobación dos Orzamentos Xerais.

Respecto diso, Noa Presas criticou que o PPdeG volva demostrar ser "subsidiario do ditado do Goberno central e estar supeditado aos intereses dun goberno en minoría do Estado". "Condicionar as contratacións do Sergas e do ensino público aos orzamentos de Madrid é unha mostra máis da pouca capacidade que temos para decidir sobre os servizos básicos que temos que financiar nós", denunciou.