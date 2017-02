O presidente da Xunta e líder do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, asegurou que non comparte as manifestacións realizadas por Manuel López Bernal, fiscal saínte de Murcia, e advertiu de que, se cre que hai "intimidacións" a quen combaten casos de corrupción, debería "polo en coñecemento" do Poder Xudicial, como xa fixo --segundo dixo o propio Bernal-- ante a Fiscalía Xeral do Estado.

Son as palabras do mandatario autonómico despois de que López Bernal, fiscal superior de Murcia cuxo substitución proporá a Fiscalía Xeral do Estado, denunciase este xoves as "intimidacións", as persecucións e a "desprotección" que sofren quen se dedican a combater casos de corrupción, e advertiu de que como non se investiguen e non cambien as cousas ninguén quererá dedicarse a iso.

Nunha entrevista na Cadea Ser, recollida por Europa Press, López Bernal non vinculou a súa substitución á súa decisión de investigar ao presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (PP), investigado polo caso Auditorio. De feito, sinalou que o Estatuto Fiscal non prevé que as súas substitucións teñan que ser motivados nin haxa que dar explicacións por eles.

No entanto, si deixou claro que non cre que o seu cesamento sexa "unha boa noticia" para Sánchez, porque o fiscal que lle substituirá, José Luís Díaz Manzaneda, é "un gran fiscal" que xa traballou con el contra a delincuencia urbanística, de maneira que "seguro que vai seguir a mesma liña".

Preguntado respecto diso tras a reunión semanal do seu Executivo, Feijóo subliñou que non comparte as súas manifestacións e que, se cre que hai "algún tipo de intimidación", como fiscal "debería polo en coñecemento do Poder Xudicial". "Paréceme un pouco sorprendente que aqueles que teñen que perseguir delitos digan que existen pero non os persigan", abundou Feijóo, aínda que o fiscal saínte dixo que estas situacións si foron denunciadas.

"Denunciamos á Fiscalía Xeral do Estado e á Delegación do Goberno, pero as investigacións non saen adiante", manifestou nesa mesma entrevista Bernal. "Non pode ser que ao final os perseguidos sexamos os fiscais cando loitamos contra a corrupción e non os corruptos", agregou.

O PRESIDENTE ESTÁ "MOI TRANQUILO"

En canto á situación xudicial do presidente de Murcia, o líder do PP galego apelou a esperar a ver "que ocorre".

En todo caso, asegurou ter "a sensación" de que este se atopa "moi tranquilo e moi seguro", para concluír que, cando ve a algún político "moi tranquilo e moi seguro", a el tamén lle da "moita seguridade e tranquilidade".