O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, xustificou a renovación dos xerentes do Servizo Galego de Saúde (Sergas) na Coruña, Santiago, Ourense e Pontevedra ante os "novos retos" da sanidade e pediu aos directivos pasarán a ocupar novos postos "traballo e responsabilidade", ademais de desexarlles "sorte".

En concreto, na Coruña o ata agora xerente de Santiago, Luís Verde releva a Francisco José Vilanova Fraga. Licenciado en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago (USC), é médico de Familia en Atención Primaria do Sergas, que destaca que "ten unha ampla experiencia en equipos directivos".

En Santiago foi designada Eloína Núñez Masid, que ata agora estaba á fronte da área sanitaria de Ourense. É licenciada en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago e con máis de 15 anos en postos de dirección e xestión.

En Pontevedra o novo xerente nomeado é José Ramón Gómez Fernández, licenciado co grao de medicina e Cirurxía pola USC e funcionario do Corpo Facultativo Superior da Xunta. Durante os últimos anos ocupou diversas subdireccións e direccións. Ata a actualidade estaba á fronte da Dirección de Procesos sen Ingreso e Urxencias da área sanitaria compostelá.

E en Ourense foi designado xerente Dionisio López Bellido, licenciado en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Salamanca. É especialista en Uroloxía polo Hospital Porta de Hierro de Madrid e ten experiencia en xestión de calidade e dirección de proxectos. Leva máis de dez anos en postos de xefaturas e xerencias e ocupaba ata a actualidade a xefatura do Servizo de Urología ourensán.

AGRADECE O TRABALLO FEITO

Preguntado polos cambios ao termo do Consello da Xunta, Feijóo agradeceu o traballo feito por parte de directivos "moi sólidos e con moita experiencia como os anteriores xerentes da Coruña e Pontevedra". "Quero agradecer os seus servizos aos xerentes saíntes, que estiveron á altura en momentos de enorme dificultade", trasladou.

Non en balde, esgrimiu que "non é o mesmo" xestionar a sanidade nun momento de estabilidade, que con 2.000 millóns menos nos orzamentos, e destacou que, a pesar diso, os indicadores sanitarios da comunidade "melloraron".

Devandito isto, defendeu que a renovación de equipos é "normal" e destacou que os complexos hospitalarios nas cidades son "grandes organismos" e, "normalmente", equiparables en relación aos seus directivos, con "a primeira empresa" de cada urbe, polo que son necesarios os axustes.

Agora, esgrimiu que o Sergas inicia "unha nova etapa", cun conselleiro, Jesús Vázquez Almuíña, que entrou no Executivo autonómico na remodelación de 2015, unha situación económicia "algo mellor" e "novos retos". "Para iso fanse axustes nas xerencias", subliñou.

Aos xerentes que ocupan os novos postos, desexoulles "sorte", ademais de pedirlles "traballo e responsabilidade", xa que "serán os primeiros directivos das cidades nas que traballan".

DEMOGRAFÍA NAS CIDADES

Por outra banda, preguntado sobre as estatísticas que reflicten problemas demográficos nas cidades, nun escenario no que a Xunta impulsou medidas para o rural, Feijóo destacou o paso adiante que supón incorporar a preocupación pola demografía no seo da Conferencia de Presidentes, e esgrimiu na importancia dun pacto e actuar.

Recoñeceu que a maior parte da poboación galega está asentada nas cidades, polo que "se hai un problema demográfico nótase moito", tamén nos servizos. Con todo, engadiu que nas aldeas percíbese "aínda máis" e reafirmouse en que o problema demográfico é "estrutural", polo que se tomarán medidas pero sen improvisar.

"Seguiremos tomando decisións, pero procuramos non improvisar; non se poden facer propostas cada día ou cada semana. Hai unha estratexia que teremos que ir implementando e, agora, da man do Goberno de España", concluíu.

MOS

Por outra banda, preguntado sobre a decisión de liberar a un veciño de Mos (Pontevedra) sospeitoso de matar á súa muller hai 14 meses --aínda que o xuíz mantenlle como investigado--, o presidente galego asegurou non poder pronunciarse respecto diso ao non coñecer o asunto.

"Se estamos personados, haberemos meu dito meu feito o que corresponde", resolveu.