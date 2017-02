Máis de 350 empresas galegas exportaron o ano pasado a Perú

O director do Igape, Juan Cividanes, destacou este xoves o crecente interese das empresas galegas polo mercado peruano, ao que venderon o ano pasado 357 compañías de Galicia, alcanzando un incremento das exportacións que superou o 12%.

Cividanes participou en Santiago na apertura dunha xornada técnica sobre oportunidades de negocio e investimento no Perú, na que tamén interviñeron o conselleiro económico da embaixada deste país en España, Bernardo Muñoz, e representantes das empresas G.O.C. e Proyfe, que compartiron a súa experiencia de negocio en Latinoamérica en xeral e, concretamente, en Perú.

O director do Igape lembrou que, para seguir dinamizando as exportacións galegas, que este ano "rexistraron unha nova marca", o Igape publicou as bases do programa Galicia Exporta Organismos Intermedios para este ano, coas que se prevé apoiar as 200 compañías mediante proxectos colectivos impulsados por clústers, centros tecnolóxicos ou consellos reguladores.

O prazo para a presentación de solicitudes ao amparo deste programa está aberto ata o próximo 27 de marzo.

Juan Cividanes subliñou que os proxectos, de grupos de polo menos tres empresas con intereses coincidentes nos mesmos mercados internacionais, constitúen a mellor opción para sacar rendemento dos recursos públicos. As axudas previstas nesta convocatoria cobren o 80% dos gastos subvencionables.

A nova convocatoria para organismos intermedios completarase con outras iniciativas que se están desenvolvendo tamén ao amparo da Estratexia de Internacionalización da Empresa Galega 2020, como son o programa Foexga, o programa Galicia Exporta Empresas e as axudas para a contratación de xestores de internacionalización.