A deputada de En Marea Eva Solla cualificou este xoves de "improvisación" a decisión da Xunta de cambiar catro xerentes de área sanitaria en Galicia e criticou especialmente o nomeamento de Eloína Núñez como nova responsable da xerencia de Santiago cando foi "responsable do colapso deste inverno" no hospital de Ourense.

"Moven as xerencias para trasladar de Ourense a Compostela a unha persoa sobre a que os profesionais sanitarios veñen denunciando reiteradamente a súa xestión", criticou Eva Solla, para quen a entrega de 4.000 firmas contra a administración da crise da gripe e o "colapso" das Urxencias no Hospital Universitario de Ourense durante estes últimos meses "debería ser motivo suficiente para prescindir dos servizos desta persoa".

Para En Marea os novos nomeamentos "non ofrecen ningún cambio a nivel organizativo" que mellore a asistencia sanitaria, "que continuará na senda da redución de recursos humanos e materiais mentres desloman aos profesionais da sanidade sen ofrecer ningún tipo de diálogo".

Doutra banda, En Marea comunicou o seu apoio ao persoal do 061 e do 112, concentrados pola falta de información oficial ante o seu inminente traslado desde San Marcos ao novo centro da Estrada, "que previsiblemente se fará nas próximas semanas".

En Marea lembrou que os traballadores "se queixan de que o novo sistema informático co que traballan está a dar fallos". "As persoas que atenden os teléfonos son traballadores de telemarqueting, dunha empresa persoal que non garante as mínimas condicións de estabilidade laboral, o que demostra a absoluta falta de diálogo e a despreocupación con algo tan sensible como é a atención das emerxencias no noso país", dixo Solla, que se reunirá cos traballadores nos próximos días.