Xabier Ron, membro da dirección de Esqueda Unida (EU) e José Cuenca, membro da área de Ensino da formación, informaron este xoves a posta en marcha da campaña informativa 'Matricúlate na Pública', coa que pretenden reivindicar a súa caracter de "dereito" e non de "negocio".

Ambos os responsables indicaron que esta campaña é un "acto consciente de posta en valor" deste servizo público, "tan maltratado por un Goberno autonómico empeñado no desmantelamento do ensino público e a promoción do sector privado".

Para Xabier Ron, esta campaña "serve para animar á cidadanía e denunciar unha anomalía do sistema educativo, como é a existencia de centros persoais financiados con diñeiro público e que compiten cos públicos". "Falamos dunha anomalía que se demostra no feito de que a matrícula de alumnado nos centros concertados mantense equilibrada e case constante e, con todo, seguen aumentando o número de unidades concertadas, das 3.853 do 2016 a 3.892 no 2017", dixo Ron.

Fronte a iso, Esquerda Unida reivindica a "necesidade" de que a Xunta "realice unha auditoría de todos os centros privados e concertados para así determinar se realmente son servizos complementarios ou teñen relación de competencia directa".

PRIMAS Á CONCERTADA

EU alertou tamén dun "dato incoherente", xa que "se está dando un incremento escandaloso nos orzamentos de 2017, regalándolle un aumento de case 18 millóns de euros para o fomento da educación concertada, concretamente en Infantil e en FP, en grao medio e superior, castigando ao ensino público".

"Por todo isto, loitaremos para a anulación de concertos educativos que non son subsidiarios, senón competitivos e que o único que buscan é atacar o dereito á cidadanía a un ensino público de calidade e laica", subliñou Xabier Ron.

A campaña 'Matricúlate na pública' está a levarse a cabo coincidindo co inicio do período de reserva de praza para centros de Educación Infantil e Primaria e, para iso, están a repartirse dípticos en distintos puntos de Galicia nos que se anima á cidadanía a solicitar praza dentro da rede de centros públicos da comunidade.