Expertos destacan a repercusión do desequilibrio da flora intestinal na saúde desde o inicio da vida

Expertos destacaron este xoves en Santiago a importancia e repercusións da microbiota e o desequilibrio da flora intestinal na saúde e na enfermidade desde as primeiras etapas da vida.

Así o apuntou a profesora Rosaura Leis durante o VIII Workshop da Sociedade Española de Probióticos e Prebióticos (SEPyP), que acolle a Facultade de Medicina de Santiago de Compostela.

Así, Rosaura Leis, membro do comité organizador do encontro, lembrou que este tipo de cuestións deixan unha "pegada metabólica" e xogan "un importante papel na proliferación e diferenciación do epitelio intestinal, así como no desenvolvemento e modulación do sistema inmunitario".

O reitor da USC, Juan Viaño, presidiu a sesión inaugural desta reunión, un encontro no que tamén participaron a conselleira do Mar, Rosa Quintana; a concelleira Concha Fernández; o decano da Facultade de Medicina, Juan Gestal; ou o presidente da SEPyP, Guillermo Álvarez, entre outros.

Desde o inicio dos estudos do profesor da USC Rafael Tojo sobre o estado nutricional dos nenos e adolescentes de Galicia na década dos 70, "as patoloxías nutricionais mudaron desde o déficit de alimentos ao exceso", á vez que "a adherencia á dieta tradicional tamén diminuíu, o que leva parellas a aparición de novas patoloxías", explicou Juan Viaño.

Así, o reitor chamou a atención sobre a importancia dos temas de debate deste encontro, que "permitirán arroxar luz neste campo e servirán como punto de encontro de moitas especialidades para o desenvolvemento de traballos comúns en beneficio da alimentación, a nutrición e a saúde".

EFECTOS NA SAÚDE

A alteración da composición, metabolismo ou distribución da microbiota condiciona o sobrecrecimiento de bacterias e fungos patógenos e a perda da diversidade microbiana ou grupos de bacterias crave, explicou Rosaura Leis.

Estas manifestacións, continuou, tamén poden acompañarse dunha resposta inflamatoria do hóspede que pode cronificarse e, polo tanto, contribuír ao desenvolvemento de enfermidades que son a principal causa de morbilidade e mortalidade, enfermidades metabólicas, autoinmunes e neurodexenerativas así como alerxias, infeccións ou determinados tipos de cancro, en particular colorectal.

Tras o acto inaugural comezou o programa científico coa conferencia de Martin J. Blaser, docente do New York University Langone Medical Center, ao que seguiu unha mesa redonda sobre o papel da microbiota nas enfermidades infecciosas así como unha sesión sobre usos clínicos.