Un só axente da Policía Nacional ocúpase en Pontevedra de 37 vítimas de violencia machista, segundo alerta o SUP

Responsables do Sindicato Unificado de Policía (SUP) e da Unión Federal de Policía (UFP) alertaron este xoves das consecuencias negativas que xera o déficit de axentes das comisarías da provincia de Pontevedra e de Lugo, entre outras. En concreto, o SUP resalta que na capital pontevedresa un só policía encárgase de 37 as vítimas de violencia machista.

Así, o secretario xeral do SUP en Galicia, Roberto González, trasladou a "preocupación ante a falta de persoal nas comisarías da provincia", onde existen 1.127 postos de catálogo, aínda que na actualidade están ocupados 922, o que supón 205 vacantes e un déficit de persoal do 18,1%.

O pasado día 18 de febreiro a Dirección Xeral da Policía deu a coñecer a relación de vacantes que pretende convocar no próximo concurso xeral de méritos das escalas básica e subinspección, no que "tan só se convocan 14 prazas para toda a provincia", segundo apunta, polo que o SUP entende que "obviaron esta situación límite que sofren a maior parte dos persoais policiais da provincia".

"A falta de efectivos está a provocar o peche parcial de comisarías e de servizos, o desmantelamento de grupos de investigación ou o desvío de servizos a outros corpos de seguridade", asegurou Roberto González.

Ademais, o secretario xeral do SUP en Galicia avanzou que aos axentes de Policía espéranlles "meses complicados" no caso de que non empecen a reporse os persoais.

"A pesar da inseguridade xurídica que implica servir aos cidadáns con leis ambiguas, con medios escasos e un horario e un soldo non acorde co noso esforzo os policías seguiremos dando o mellor de nós", afirmou este representante sindical. Roberto González asegura que para os axentes esta situación é "frustrante" polo que non descartan iniciar mobilizacións.

PONTEVEDRA

Pola súa banda, a secretaria provincial do SUP, Sandra Fernández, puntualizou que na Comisaría de Pontevedra hai 261 persoas en catálogo e na actualidade teñen 43 vacantes. Con todo, na previsión do concurso xeral só se contempla o reforzo de cinco policías.

"Hai momentos nos que a duras penas a comisaría da sacado un Zeta", comentou Sandra Fernández respecto das dificultades que xera a falta de persoal en situacións tan básicas como patrullar en coche. Noutras ocasións a ausencia de efectivos fixo necesario derivar todas as chamadas á Policía Local. "Se seguimos sen reposición esta situación volverase a dar", advertiu.

Na Comisaría de Pontevedra hai un só policía para a atención de vítimas de violencia de xénero. Segundo apuntaron, nestes momentos ten asignadas 37 vítimas clasificadas como de nivel alto ou medio e outras 35 persoas máis por delitos doutra índole doméstica.

Mentres, a Policía Local ten asignadas ao 30% das vítimas e a Policía Autonómica o 18 por cento e ambas teñen designados a dous axentes en cada unidade.

Sandra Fernández comentou que o SUP obtivo o compromiso por parte dos responsables políticos da creación na Comisaría de Pontevedra dunha Unidade de Prevención e Reacción (UPR) composta por un subinspector, catro oficiais e oito policías "que daría cobertura a Pontevedra e en situacións especiais a Marín e Vilagarcía".

No caso de Marín figuran en catálogo 62 persoas e 19 vacantes e en Vilagarcía o catálogo é de 80 persoas e ten un déficit de 17 postos. A situación repítese en Salvaterra, Lalín e Tui.

Ademais, a secretaria provincial do SUP insiste na necesidade de construír unha nova comisaría na cidade de Pontevedra e denuncia que o cambio nas oficinas de expedición do DNI deixou baleira unha parte da comisaría sen que se destinou este espazo para outros usos.

VIGO

Mentres, o secretario local do SUP en Vigo, Víctor Vasco, lembrou que para a comisaría olívica farían falta quince novos axentes, pero "o número de policías que veñen é de cero" e todos os reforzos limítanse a un oficial e dous subinspectores. Desde o 6 de xaneiro Vigo fíxose cargo do servizo de Sala 061 que atende a todas as chamadas da provincia.

"Isto significa que se tiveron que detraer funcionarios doutros servizos", polo que non se puideron potenciar algunhas unidades e determinados operativos como estaba previsto, segundo comentou Víctor Vasco.

UFP

Neste sentido, o secretario en Galicia da Unión Federal de Policía (UFP), Miguel González, remitiu unha carta ao delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, na que se convida a este a que o reciba para trasladarlle a carencia de axentes na comunidade.

O escrito remitido este xoves por este sindicato policial é consecuencia dunhas declaracións do delegado en Lugo esta semana nas que rexeitou que a falta de efectivos humanos na Policía Nacional e na Guardia Civil afecte as investigacións.

"Se hai grupos de traballo en que teñen que estar oito persoas e están tres ou catro é obvio. Esta claro que pode retardar o traballo", sostivo González.

Así mesmo, o secretario da UFP denunciou que "nunca antes estivo o persoal da Policía en Galicia tan mal" e calcula que para a comunidade son precisos "650 axentes máis". González lamentou que a Xefatura da Policía convoque para toda Galicia "só 23 prazas".

"Se isto non é ridículo que veña Deus e véxao", abundou e engadiu que nalgunhas comisarías galegas hai días en que só pode "saír un coche patrulla".