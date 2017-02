O delegado territorial da Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, destacou que a Administración autonómica é "a que máis inviste" en Vigo, e de feito, "por cada euro que inviste o Concello, a Xunta inviste 10" no municipio; un marco no que reclamou que o Goberno local "invista tamén nesta cidade e execute os investimentos".

Así, nunha rolda de prensa este xoves, López-Chaves subliñou que o orzamento autonómico consigna case 168 millóns de euros para Vigo, o que inclúe o hospital, a nova depuradora, as 1.600 vivendas sociais que se van a construír en Navia, novos colexios e institutos, a Cidade da Xustiza, a intermodal, a ampliación do Ifevi, e o Consorcio do Casco Vello, entre outras.

"Hai dúas formas de administrar a economía: Hai administracións que baixan os impostos e soben os investimentos, como a Xunta; e en cambio outras, soben os impostos e baixan os investimentos, como o Concello", recalcou, antes de insistir en que os investimentos realizados pola Xunta demostran a súa "forza e compromiso investidor" en Vigo.

De feito, engadiu que "esta é a Xunta que máis investiu na historia en Vigo e ningunha outra administración pódese comparar", ante o que puxo en relevo que, en 2016, a Xunta destinou "nun só investimento --a de Navia, con 10 millóns de euros-- moito máis a Vigo do que investiu en todo o ano o Concello de Vigo, que investiu e executou só 7 millóns".

Respecto das peticións do pleno municipal de que se fagan varios cambios nos orzamentos autonómicos, López Cháves lembrou que estes xa foron aprobados e criticou que "é moi fácil pedir aos demais e non facer". "Consellos vendo e para min non teño, o que inviste en Vigo é a Xunta", insistiu.

Neste sentido, apuntou que "se a Xunta deixase de investir en Vigo, desaparecería o investimento" na cidade, posto que, censurou, "o concello non chega nin sequera a executar os seus orzamentos, e non é por falta de diñeiro".