A nova xerente da área sanitaria de Santiago, Eloína Núñez Masid, manifestou este xoves na súa toma de posesión que aspira a que "esta área sanitaria sexa a máis importante de Galicia".

Tras agradecer a súa presenza ao seu antecesor no cargo, Luís Verde, que se incorporou tamén este xoves ao seu posto de xerente da área da Coruña, Núñez deu as grazas ao conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, por encomendarlle "este novo reto".

A nova xerente compostelá manifestou que supón "un privilexio" tomar esta substitución, sobre todo, "dunha persoa como Luís", do que resaltou "a súa valía humana e profesional". Deste xeito, expresou o seu desexo de ser "unha digna sucesora".

Eloína Núñez afirmou ante profesionais do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) que estaba "ilusionada" e a súa tarefa "é axudar". "Este hospital e a universidade é a vangarda de Galicia", indicou, para engadir que o Clínico "é o buque insignia da sanidade galega".

Máis dun cento de profesionais estiveron presentes na toma de posesión da nova xerente e despedida de Luís Verde, así como outro centenar seguírono conectados a través da intranet desde os seus postos de traballo, desde a que se emitía en directo.

SATISFEITO

O xerente saínte, deu as grazas aos profesionais. "É moi difícil atopar tanto apoio e sentirse tan arroupado como se pode sentir un nesta área sanitaria polos profesionais do hospital e dos centros de saúde", resaltou.

"Non é momento de balances nin de facer contas, pero eu voume moi satisfeito e convencido de que xuntos fixemos o noso traballo", resaltou.

O conselleiro de Sanidade, pola súa banda, agradeceu a Luís Verde e o seu equipo directivo o "excelente traballo" que realizaron. Con todo, defendeu a necesidade de facer "renovación dos equipos" porque "hai novos retos que vencer". "Necesitamos adaptalos a unha realidade cambiante", concretou.

Neste sentido, comentou que hai "unha poboación máis envellecida, máis illada en moitos casos e que require unha atención máis próxima aos seus domicilios" pero que, ao mesmo tempo, segundo agregou, "ten un requirimento de tecnoloxía e coidados hospitalarios nos centros sanitarios".

Almuíña apostou por "dar un paso máis" no concepto de xestión integrada. "Baseándonos na vosa experiencia e profesionalidade temos que dar resposta a esta realidade cambiante", sostivo.

A nova xerente da área sanitaria de Santiago ten por diante retos como a ampliación do Hospital Clínico e a remodelación do de Conxo, coa idea de permitir que o lugar do Gil Casares poida acoller a nova Facultade de Medicina. A iso súmase a ampliación das urxencias do Barbanza e os centros de saúde de Milladoiro e A Estrada, entre outros.